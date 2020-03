Avatar_shz von Frank Albrecht

15. März 2020, 15:10 Uhr

Rendsburg | Die Nord-Art, eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, fällt in diesem Jahr wegen der Coronapandemie aus. Die Kunstschau mit jährlich mehr als 100 000 Besuchern sollte vom 6. Juni bis 11. Oktober wieder auf dem Gelände der Carlshütte in Büdelsdorf stattfinden. Kultur