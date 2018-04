Seehafen Kiel : „Die Neue“ der Flotte

Sport und Wellness auf dem Wasser – Kiel feierte gestern den Erstanlauf der jüngsten „Mein Schiff 1“

von Andrea Lange

27. April 2018, 19:55 Uhr

315 Meter ist sie lang und knapp 36 Meter breit. Gestern Früh lief die neue „Mein Schiff 1“ im Wasser der Kieler Förde den ersten deutschen Hafen an. Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Dirk Claus – Geschäftsführer des Seehafens – übergaben Kapitän Kjell Holm und Tui-Cruises-Geschäftsführerin Wybcke Meier die traditionelle Erstanlaufplakette für das neue Schiff in der Flotte.

Tovar sagte: „Kiel ist stolz, diesen großartigen Neubau der TUI Cruises als erster deutscher Hafen begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Kiel als Basishafen für die Nordeuropakreuzfahrten der ,Mein Schiff 1’ ausgewählt wurde“. Und auch Hafenchef Dirk Claus empfand es als „Ausdruck der freundschaftlichen Partnerschaft zwischen Reederei und Hafen, dass die ersten Reisen des Neubaus in Kiel beginnen.“

Erst am Mittwoch hatte Tui Cruises den Ozeanriesen von der Meyer Werft im finnischen Turku übernommen. Die „Mein Schiff 1“ ist der Beginn einer neuen Schiffsgeneration. Mit seinen 315 Metern ist der Gigant 20 Meter länger und ein Deck höher als seine Vorgänger. Neben 1100 Bord-Mitarbeitern haben so auch knapp 2900 Passagiere auf dem „Sport- und Wellness-Schiff“ Platz, sagt Communications-Managerin Friederike Grönemeyer: „Unsere Crewmitglieder kommen aus 50 Nationen. Wir haben sozusagen die Vereinten Nationen an Bord – und es funktioniert.“

Neben einem ausladenden Pool- und Spa-Areal bleiben dank Fitnessbereichs mit Rundum-Meerblick, diverser Bars und Restaurants, Theater- und Showsälen sowie 38 Luxussuiten kaum Wünsche offen. „Ich bin begeistert von diesem großzügigen Zuschnitt“, sagte Hans-Werner Tovar nach seinem Rundgang durch das Schiff. Die Kreuzfahrer werden von Jahr zu Jahr mehr in der Landeshauptstadt – ein Wirtschaftsfaktor für Stadtpräsident Tovar: „Dank der Kreuzfahrtschiffe erwarten wir 600 000 Besucher in Kiel. Und sie lassen Geld in der Stadt.“ Insgesamt 17 Prozent mehr Passagiere als noch im vergangenen Jahr erwarte die Landeshauptstadt in dieser Saison, so Tovar.

Die neue „Mein Schiff 1“ legte am Abend zur Probefahrt Richtung Bornholm ab. „Zur Family-and-Friends-Tour“, so Friederike Grönemeyer, „für Mitarbeiter, Familie und Freunde. Wir schippern raus auf die Ostsee und am Sonntag wieder zurück.“ Denn schon morgen sowie am 4. Mai bricht die „Mein Schiff 1“ im Rahmen der Vorfreudefahrten von Kiel aus nach Kopenhagen, Göteborg und Oslo auf. Am 11. Mai findet dann die offizielle Schiffstaufe in Hamburg statt. Die Taufpaten: Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig.

Neben der neuen „Mein Schiff 1“ wird in dieser

Saison die „Mein Schiff 4“ ihren Basishafen in der Landeshauptstadt haben. Ab hier unternehmen die zwei Kreuzer bis Ende August insgesamt 26 Reisen.