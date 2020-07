Die Luft wird sauberer

Neue Zweifel am Sinn von Diesel-Fahrverboten / Technischer Fortschritt senkt Stickoxid-Werte deutlich

Flensburg | Der rapide Rückgang bei den Schadstoff-Emissionen, besonders beim Stickstoffdioxid (NO2), führt zu neuen Diskussionen in der Bewertung des Diesels. Die Zahl der Städte, in denen im Jahresmittel der NO2-Grenzwert überschritten wird, hat sich im Jahr 2019 halbiert.

Dies geht aus einer neuen Analyse von Bundesumweltamt und Bundesumweltministerium hervor. Demnach überschritten im vergangenen Jahr die NO2-Konzentrationen nur noch in 25 Städten den von der EU definierten Luftqualitätswert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Damit setzt sich ein deutlicher Trend fort: Seit 2010 ist laut Umweltbundesamt (siehe Grafik) die Anzahl der Stationen, die Grenzwert-Überschreitungen melden, von mehr als 70 auf knapp 20 Prozent gesunken.

Offen ist noch, wie sich der zeitweise Rückgang des Verkehrs im Zuge der Corona-Pandemie auf die NO2-Bilanz für 2020 auswirken wird. Zum Teil wurde ein Rückgang der Emissionen um bis zu 40 Prozent gemessen, wobei allerdings auch meteorologische Einflüsse zu berücksichtigen sind.

Neben den neuesten Behörden-Analysen hat das Fachmagazin „auto, motor und sport“ bei eigenen Auswertungen und Berechnungen ungen festgestellt, dass der NOx-Ausstoß in den letzten zehn Jahren an 250 verkehrsnahen Messstationen um rund 30 Prozent zurückgegangen ist: Dazu könnten die punktuellen und erst 2018 eingeführten Diesel-Fahrverbote wenig beigetragen haben. Vielmehr, so „auto, motor und sport“, stellten die Zahlen den Sinn von Diesel-Fahrverboten in Frage. Das Magazin sieht den Grund für die sauberere Luft vor allem in der Erneuerung der Diesel-Flotte. Besonders seit der Einführung der Normen Euro 6 und Euro-6d-Temp gehen die Werte messbar in den Keller.

Die Bundesregierung sieht dennoch „keinen Änderungsbedarf an den geltenden Regeln zur Luftqualität“. So die Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag. Sie hatte auf Messungen zur Luftbelastung hingewiesen, die während des verkehrsarmen Corona-Lockdowns keinen nennenswerten Rückgang der Luftbelastung gezeigt hätten.

Gleichwohl dürfte die Diskussion am Leben bleiben. Laut Bundesemissionsschutzgesetz – mit Billigung der EU – sind Fahrverbote erst verhältnismäßig, wenn 50 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter überschritten werden. Das ist nur noch höchst selten der Fall: Nur fünf Stationen in Deutschland erreichten oder überschritten 2019 diesen Wert – in Schleswig-Holstein schaffte es nicht einmal mehr der berüchtigte Kieler Theodor-Heuss-Ring.