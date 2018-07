Die Luft wird dünn

Elektronisches Knowhow trifft auf Schwindelfreiheit: Die Windenergie-Branche braucht dringend Nachwuchskräfte

von Andrea Lange

30. Juli 2018, 21:21 Uhr

„Achtung, der Ausblick könnte beeindruckend sein“, sagt Eric Schacht kurz bevor er die Luke öffnet. Was anfangs noch wie ein Scherz klingt, ist die völlig untertriebene Beschreibung des sich öffnenden Ausblicks aus der Gondel des 65 Meter hohen Windrads. Die grenzenlose Weite über dem eigenen Kopf und unter den Füßen lässt den Atem stocken. Die Lkw auf der A7 am Fuße der Windenergieanlage sind winzig wie Ameisen, das Rotorblatt in buchstäblich greifbarer Entfernung so gigantisch wie die Tragfläche eines Flugzeugs.„Nur für diesen Ausblick lohnt sich jeder Aufstieg“, sagt Eric Schacht lächelnd.

Der 31-Jährige steht beinahe täglich irgendwo in Deutschland in schwindelerregender Höhe für Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Als Servicetechniker ist Schacht einer von 35 Technikern des Dienstleisters WEAS Technik aus Dresden, der in deutschlandweit für 140 Anlagen zuständig ist. Doch obwohl die Windenergiebranche wie kaum eine andere in den vergangenen Jahren gewachsen ist, fehlt es an Nachwuchs.

Gründe gibt es viele. Zunächst ist der Beruf des Servicetechnikers für Windenergie-Anlagen kein Ausbildungsberuf – „das wurde einfach verschlafen.“ Schachts Kollegen sind gelernte Elektrofachkräfte oder Mechaniker. In Kombination mit der erforderlichen Höhentauglichkeit wird die Luft dann dünn auf dem potenziellen Arbeitnehmer-Markt. Schon der Aufstieg zur Gondel über die Steigleiter werde von Bewerbern häufig unterschätzt: „Jeder Dritte dreht nach zehn Metern auf der Leiter wieder um.“ Und bei Windenergie-Anlagen bis zu 135 Metern Höhe müsse man außerdem körperlich fit sein, betont der Dresdner. Denn nicht nur der Aufstieg verlangt dem Arbeiter einiges ab, auch in der Gondel gibt es vorwiegend kleine Luken und Einstiegslöcher, um in Bauteile, wie die Rotorblätter, zu klettern. „Da muss man auch beweglich sein.“

Zwar haben Eric Schacht und seine Kollegen einen Acht-Stunden-Arbeitstag, aber Störungen und Ausfälle in den Anlagen richten sich selten danach. „Die Techniker müssen immer einsatzbereit sein und zeitnah reagieren.“ Denn das oberste Gebot des Teams sei es, so Schacht, die Anlage schnellstmöglich wieder ans Netz zu bringen. „Jeder Ausfall bedeutet einen Verdienstausfall für den Betreiber.“ Dabei ist egal, ob das Außenthermometer gerade 35 Grad oder minus 20 Grad anzeigt. „Man braucht ein hohes Maß an Motivation – die Bedingungen sind nicht immer optimal.“

Rein körperlich ist der Beruf des Servicetechnikers für Windenergie-Anlagen auf ein Altersfenster zwischen 20 und 30 Jahren begrenzt: „Ich bezweifle, dass man den Beruf 40 Jahre lang machen kann, aber man braucht auch Leute, die Erfahrung haben.“ So benötige die Branche immer Personal zum Ausbilden und für das logistische Backoffice, so Schacht.

Auch Eric Schacht bildet bei WEAS aus. „Die meisten Auszubildenden sind euphorisch, wenn sie das erste Mal hier oben sind und den Ausblick sehen. Das ist von unten einfach nicht vorstellbar.“ Er selbst möchte auch keinen anderen Job machen. „Er ist abwechslungsreich, man ist immer unterwegs und an der frischen Luft. Und man kann direkt nach der Ausbildung mit 20 oder 21 Jahren schon sein eigener Chef sein.“

Die Windparks werden weiter wachsen, weiß Eric Schacht. „Die Anlagen werden mehr und aufwändiger in Deutschland und in Europa – wir brauchen dringend Leute.“