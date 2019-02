Die „Königin der Lüfte“ wird 50

von

08. Februar 2019, 22:16 Uhr

Eine Königin erhielt den Namen eines Elefanten – Zeitgenossen erschien vor 50 Jahren das neue Boeing-Flugzeug mit der Typ-Bezeichnung 747 so gigantisch, dass sich der Spitzname „Jumbo“ schnell durchsetzte. Am 9. Februar 1969 hob der viermotorige, knapp 71 Meter lange Düsenjet mit seiner Flügelspannweite von fast 60 Metern vom Boeing-Werksgelände erstmals ab, kreiste eine gute Stunde über dem nordamerikanischen Seattle. Es folgten Jahrzehnte, in denen das riesige Flugzeug mit dem charakteristischen Buckel die Fliegerei zwischen den Kontinenten beherrschte. Die Lufthansa gehörte zu den ersten und wohl auch letzten Jumbo-Käufern. Sie hat derzeit noch 32 Maschinen in der Flotte, mit denen sie zu 23 Zielen fliegt. 81 Königinnen hat die Kranich-Airline von Boeing insgesamt abgenommen, darunter seit 2012 auch 19 verlängerte 747-8, die wohl letzte Ausführung des legendären Fluggeräts.