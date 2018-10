Die Kleinen kommen oft zu kurz

Aktion „Heute schon mit Ihrem Kind gespielt?“ hinterfragt die Smartphone-Nutzung von Eltern / Infoveranstaltung am 15. Oktober

von Tobias Thieme

10. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Ob Innenstadt, Park oder Fußballplatz immer häufiger greifen Erwachsene zum Smartphone. Sie posten in sozialen Medien, lesen Nachrichten oder gucken ihre Lieblingsserie. Doch was ist, wenn die eigenen Kinder dabei sind und um die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa mit dem Smartphone konkurrieren müssen? Diesen Fragen widmet sich ein Elternnachmittag am Montag, 15. Oktober, ab 15 Uhr im Kreishaus in Elmshorn.

„Was vielen nicht bewusst ist: Eltern sind ein wichtiges Vorbild für das spätere Nutzungsverhalten von Kindern“, sagt Silvia Stolze (Foto) aus dem Fachdienst Jugend und Bildung beim Kreis Pinneberg. „Mit unserer Kampagne ,Heute schon mit Ihrem Kind gespielt?’ wollen wir niemanden bevormunden oder irgendwem ein schlechtes Gewissen machen. Es geht einfach darum, dass überhaupt ein Bewusstsein für das eigene Handeln entsteht“, so Stolze.

Begleitet wird die Kampagne vom Netzwerk Frühe Hilfen und den Suchtberatungsstellen des Kreises Pinneberg. Im Netzwerk Frühe Hilfen kommen im Kreis Pinneberg Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Dazu gehören Hebammen, Ärzte der Allgemeinmedizin, Frauen- und Kinderheilkunde, aber auch Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, der Schwangerschaftsberatung und Frühförderung.

Gerade Kleinkinder bis zum Grundschulalter seien auf die intensive Zuwendung und nicht bloße Anwesenheit der Eltern und Bezugspersonen angewiesen. Nur so könnten sich wichtige Gefühle wie Sicherheit und Geborgenheit entwickeln, sagt Stolze. Dies sei ein sehr bedeutendes Fundament, um sich in der Welt selbstbewusst und sicher zurechtzufinden. „Es ist wichtig, dass Kinder ein gesundes Grundvertrauen aufbauen, und das geschieht eben in der Kleinkindphase“, erläutert Stolze die Bedeutung für eine gesunde Entwicklung. Leider lasse sich die Uhr später nicht einfach zurückdrehen. „Es hängt wirklich viel von der ganzheitlichen Anwesenheit der Eltern ab. Das hat Einfluss auf die Ausbildung der Sprache bis hin zur Fähigkeit für Mitgefühl und die Fähigkeit zu sozialem Verhalten“, macht die Expertin deutlich. Die Kampagne, die seit Juni 2018 läuft, wird von der Bundesstiftung Frühe Hilfen , Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Kreis Pinneberg gefördert.