Die Justiz wird immer weiblicher

von jms

27. August 2019, 21:12 Uhr

Kiel | Einer muss den Buh-Mann machen. An diesem Abend im Schleswig-Holstein-Saal des Landeshauses stellt sich Marc Tully dafür zur Verfügung. Der Präsident des Landgerichts Hamburg nennt sich selbstironisch einen „Giftzwerg“, weil er in der Talkrunde „Landesjustiz: Karrierefrauen versus Männerquote“ fordert, dass „gesellschaftlich formende Institutionen wie die Justiz halbwegs paritätisch besetzt sein sollten“.

Tully weiß wovon er spricht, denn in Hamburg wird in Ausschreibungstexten darauf hingewiesen, dass bei gleicher Qualifikation Männer bevorzugt werden. Denn in der Hamburger Justiz liegt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen schon bei 40:60, in der Staatsanwaltschaft laut Tully bald bei 30:70. „Und deshalb müssen Männer gefördert werden“, sagt Tully – ohne sich allerdings für eine Männerquote stark zu machen.

Das will an diesem Abend auch niemand anderes auf dem Podium, wo sich Juristen auch über die Trends in Schleswig-Holstein unterhalten, das Bundesverfassungsrichterin Yvonne Ott gleich die „Insel der Glückseligen“ nennt. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern, in denen es weit weniger Frauen in Führungspositionen schafften, stehen im Norden den Obergerichten oft Frauen vor. Und in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften arbeiten 562 Frauen und nur 505 Männer. Die Frauenquote liegt bei der Staatsanwaltschaft bei 55 Prozent, in den Sozialgerichten bei 59 und in den Verwaltungsgerichten bei 45 Prozent. Und auch der Nachwuchs wird weiblicher: Bei den Neueinstellungen von Richtern auf Probe liegt der Frauenanteil bei 60 Prozent – Tendenz steigend.

Eines sei aber klar, sagt Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU): „Frauen urteilen nicht anders als Männer. Bei uns wird Recht gesprochen.“

Der Vorteil des öffentlichen Dienstes liege auf der Hand, so die Justizministerin weiter. „Wir sind besonders flexibel – gerade was Teilzeitmodelle angeht.“ Das sei für Frauen wie Männer attraktiv, die Familie und Beruf vereinbaren wollen. „Allerdings enden diese Modelle wenn es um Spitzenpositionen geht“, klagt der Vizepräsident des Landgerichts Flensburg, Ralf Bauer. Er arbeitet Vollzeit, seine Frau Mey, die Vorsitzende Richterin am Landgericht Flensburg ist, wegen der drei gemeinsamen Kinder Teilzeit. „Das hatte auch finanzielle Gründe“, sagt er.

Schnell wird klar, dass Top-Juristen als Rechtsanwälte in großen Kanzleien deutlich mehr verdienen als Richter oder Staatsanwälte. Und das Geld locke eben viele Männer, allerdings seien die dann auch Vollzeit gefordert. Und als Moderatorin Caroline Schmidt-Gross in den mit über 100 Juristen besetzten Saal fragt, ob irgendein Rechtsanwalt da sei, der Teilzeitmodelle anbietet, regt sich denn auch keine Hand.

Allerdings sei auch klar, sagt Tully, dass sich bald die großen Kanzleien stärker um die Top-Juristinnen bemühen müssten – und das gehe nicht nur durch höhere Gehälter. Das bestätigt auch Marike Hansen, die mit auf dem Podium sitzt. „Frauen werden strukturell benachteiligt – sei es bei der Karriere oder der Bezahlung. Daran muss sich was ändern“, sagt die Rechtsreferendarin. Sie findet die Verweiblichung der Justiz deswegen auch überhaupt nicht schlimm. „Das muss die Gesellschaft ja wohl ertragen können.“

Und was das „gesellschaftliche Formende“ angehe, das Marc Tully zu Beginn thematisiert, sagt Yvonne Ott, dass Kindergärten und Grundschulen ja auch gesellschaftlich formend seien. „Und da arbeiten ja nun auch meistens Frauen.“

Und Caroline Schmidt-Gross hat dann noch einen ironisch gemeinten Ausblick: Bald würden Männer nur noch als Angeklagte im Gerichtssaal sitzen. Schließlich seien 90 Prozent der Beschuldigten männlich.