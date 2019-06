Die Hoffnung stirbt zuletzt

Der Sozial- und Umweltausschuss besichtigt die Jürgen-Frenzel-Halle / Das Interesse der Bürger ist groß

von Klaus Plath

29. Juni 2019, 16:05 Uhr

Uetersen | Reichen die vier Aktivkohlefilter, die jetzt in das Filtersystem der Jürgen-Frenzel-Halle integriert werden sollen am Ende aus, um die für den Menschen als giftig eingestuften Trihalogenmethane (THM) sicher aus dem Badewasser zu entfernen? Ein Rest an Unsicherheit bleibt. Nicht ausgeschlossen ist, dass Uetersen noch einmal 110 000 Euro in die Hand nehmen muss − für vier weitere Filter. Während der turnusmäßigen öffentlichen Begehung des Hallenbads durch den Sozial- und Umweltausschuss war auch das ein Thema.

An dieser Begehung nahmen Vertreter der Schwimmvereine und jede Menge interessierte Bürger teil, die das Schwimmbad wieder in Betrieb sehen wollen.

Der Fahrplan bis zur Wiederöffnung ist Thema in der jüngsten Ratsversammlung gewesen (wir berichteten). Die Bürger stellten Fragen zur Barrierefreiheit oder der Verletzungsgefahr durch Pendeltüren in den Duschkabinen. An der Technikraumbegehung konnte die Öffentlichkeit nicht teilnehmen. Grund dafür ist die Enge des Raums. „Das Schwimmbad ist alt, die Anforderungen an die Technik werden immer höher, daher herrscht dort Platznot“, begründete der Ausschussvorsitzende Bernd Möbius (Grüne). Deshalb werden auch die geplanten vier Aktivkohlefilter im ehemaligen Tauchbecken des Saunabereichs installiert. „Es besteht die große Hoffnung, dass die Maßnahme zu eingehaltenen Wasserwerten führt“, sagte Möbius. Am 14. Oktober soll das Bad wieder öffnen.

Auch wenn das Gift dann raus ist aus dem Wasser − „es werden immer wieder Kosten entstehen, weil das alte Bad einen laufenden Reparaturprozess nötig macht“, lautet die Prognose von Chef Möbius.