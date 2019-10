Kommentar : Die Grenzen des Wachstums

von Margret Kiosz

13. Oktober 2019, 11:40 Uhr

Der Seehafen Kiel macht der Stadt Freude. Nicht zuletzt wegen des agilen Hafenchefs Dr. Dirk Claus hat er sich zum Goldesel für das Rathaus entwickelt und ist ein Segen für die Region. Trotzdem stellt sich die Frage, ob das Wachstum des Hafens nicht zu Lasten der Attraktivität der Landeshauptstadt geht. Kiel kann eigentlich nur mit seiner schönen Wasserkante punkten – und die wird Stück für Stück vom Seehafen in Besitz genommen. Wie ein Krake breitet er sich aus. Eine Diskussion darüber, ob die Effizienzsteigerung durch ein neues Abstellgleis in der Innenstadt den Eingriff in Natur und Reiz des Förde-Ufers rechtfertigen, wurde öffentlich nie geführt. Schon heute versperren rostige Sicherheitszäune mit dahinter geparkten Lkw über lange Strecken den Blick aufs Wasser. Daran ändert eine Aussichtsplattform auf dem neuen Terminal nichts, auch der Mini-Betonkanal in der Fußgängerzone schafft kein Küsten-Feeling. Bevor die Motorsägen aufheulen, sollte man sich deshalb in anderen Hafenstädten umsehen. Zum Beispiel in Rostock, wo wirtschaftliche Belange und der Wunsch der Bürger nach Aufenthaltsqualität am Wasser eine glückliche Symbiose eingegangen sind. Warum klappt so etwas in Kiel nicht?