Die Grenze ist dicht

Deutschland schränkt Einreise aus Dänemark ab heute um acht Uhr stark ein / Dänemark reagierte schon am Sonnabend

Avatar_shz von Frank Albrecht

15. März 2020, 14:21 Uhr

Kiel/Berlin | Deutschland will seine Grenze nach Dänemark an diesem Montag um acht Uhr schließen. Dies habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ihm bei einem Telefonat zugesagt, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern mit.

Zuvor wurde bekannt, dass Deutschland wegen des neuartigen Coronavirus am Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz einführen will. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen acht Uhr gelten.

Günther appellierte an mögliche Schleswig-Holstein-Urlauber, Reisen in den Norden zu unterlassen. Für den Montag kündigte der Regierungschef weitergehende Regelungen für den Tourismus in ganz Schleswig-Holstein an.

Dänemark hatte seine Grenze zu Deutschland bereits am Sonnabend um 12 Uhr geschlossen. Ein Verkehrschaos blieb aus.

Laut Günther werden Pendler die deutsch-dänische Grenze weiter passieren können. Auch der Güterverkehr werde – mit Kontrollen – sichergestellt. Am Grenzübergang bei Krusau in der Nähe von Flensburg hatten sich am Sonnabendvormittag viele Schaulustige versammelt. Und je näher die Stunde der Grenzschließung rückte, desto mehr wurden es – und desto weniger Autos.

Am Freitagabend hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärt, dass ihr Land bis Ostern die Grenze schließt, um einer weiteren Ausbreitung von Sars-CoV-2 entgegenzuwirken. Von den dreizehn permanenten Grenzübergängen an Straßen bleiben nur drei geöffnet, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Es sind die Übergänge bei Frøslev an der A7, bei Sæd in der Nähe von Tønder und eben bei Krusau in der Nähe von Flensburg. Die anderen Übergänge werden den Angaben zufolge von beiden Seiten blockiert. Ein Durchkommen mit dem Auto wird unmöglich. Anstatt stichprobenartig einzelne Fahrzeuge zu kontrollieren wie zuvor, lassen sich die Kontrolleure am Grenzübergang Krusau nun jeden einzelnen Pass zeigen. Wer keinen triftigen Grund hat einzureisen, wird zurück nach Deutschland geschickt.

Ein Auto aus Wien etwa musste umkehren. Eine längere Diskussion mit den Kontrolleuren blieb vergebens. Das gilt auch für die vielen Deutschen, die in den Osterferien nach Dänemark reisen wollten. Für Lastwagenfahrer, die Waren über die Grenze bringen, gilt das nicht, wie Justizminister Nick Hækkerup sagte. Und auch Dänen könnten jederzeit in ihr Heimatland zurückkehren.Allerdings können sie ihr Land nun nicht mehr verlassen – auch nicht zum schnellen Einkaufen wenige Kilometer hinter der Grenze.