Die Gemeinde hat viel vor

Trotz knapper Kasse: Bau der Feuerwache, Ausbau des Kita-Dachgeschosses, Sanierung der Leichtathletikanlage, Brandschutz

Sylvia Kaufmann

09. Januar 2020, 12:00 Uhr

heidgraben | Beim Neujahrsempfang am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr im Gemeindezentrum, wird Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) in seiner Ansprache noch einmal das Jahr 2019 für die Gemeinde Revue passieren lassen und auf bevorstehende Aufgaben eingehen. In den Uetersener Nachrichten blickt er schon einmal auf Ereignisse und realisierte Projekte im vergangenen Jahr in seiner Gemeinde zurück und umreißt Themen, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen.

Als besondere Ereignisse im gesellschaftlichen Leben seiner Gemeinde sind ihm aus dem vergangenen Jahr das Jubiläumsfest der Grundschule, das durch seinen Umfang und die Beteiligung Heidgrabener Vereine zu einem Fest für das ganze Dorf wurde, sowie die Partnerschaftswoche Challes et Heidgraben in Erinnerung. „Mit viel Engagement wurden das Schuljubiläum und die Partnerschaftswoche vorbereitet und durchgeführt. Wir haben 125 Grundschule und 25 Jahre Partnerschaft zwischen Heidgraben und der französischen Gemeinde Challes würdig begangen“, resümiert Jürgensen.

Als weniger erfreulich ist ihm die Haushaltssituation 2019 in Erinnerung. „Wir hatten keinen ausgeglichenen Haushalt und mussten mit einem Defizit von 643 000 Euro starten. Wir konnten zwar zum Nachtragshaushalt 200 000 Euro einsparen, hatten aber im Nachtrag auch neue Ausgaben“, betont Jürgensen. Die Gemeinde habe gute Einnahmen, aber es würden Kredite aus der Vergangenheit und Kosten für Pflichtaufgaben drücken.

Dazu gehört die Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen. Mit 610 000 Euro hat die Gemeinde im vergangenen Jahr die Betreuung der jüngsten Heidgrabener bezuschusst. 60 000 Euro wurden für Umbauten investiert, um den Einzug einer zweiten Krippengruppe in einen ehemaligen Kindergarten-Gruppenraum zu ermöglichen und den Raum der zur Jahresmitte eingestellten Awo-Spielstunde für eine Elementargruppe des Kindergartens zur Verfügung zu stellen. An der Grundschule wurde für 10 000 Euro mehr Platz im Lehrerzimmer und bessere Büros für Schulleitung und Sekretariat geschaffen. Der gemeindliche Zuschuss für die Schule betrug im vergangenen Jahr 160 000 Euro.

Bis zum Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 23 wurden die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus auf den Weg gebracht. Bereits gut sichtbar neben dem MarktTreff ist der Bau eines Mehrfamilienhauses mit zehn Eigentumswohnungen durch die GbR Achter de Kark. Die Gemeinde hatte dafür an Achter de Kark eine Fläche am MarktTreff verkauft.

60 000 Euro wurden in die Sanierung der Jägerstraße und des Neuendeicher Wegs investiert. Umgesetzt wurde noch fast zum Ende des Jahres die seit 2018 geplante Sanierung des Gemeindeparkplatzes zwischen Heidekrug und Sportlerheim für 70 000 Euro.

In diesem Jahr steht der Bau der Feuerwache an erster Stelle. „Wir hoffen, im Frühjahr beginnen zu können“, sagt Bürgermeister Jürgensen. Spätestens Mitte 2021 soll die Feuerwehr ihr neues Domizil gegenüber dem Gemeindezentrum übernehmen. 1,75 Millionen Euro sind als Investition veranschlagt und werden im Haushalt 2020 ihren Niederschlag finden.

„Unsere Haushaltslage sehe ich nach wie vor kritisch“, macht Jürgensen deutlich. Der Haushalt für das laufende Jahr ist jedoch noch nicht verabschiedet. Das erfolgt in Heidgraben immer erst im März. Eingestellt werden müssen wohl umfangreiche Mittel für Brandschutzmaßnahmen am Gemeindezentrum und die Sanierung der Feuerlöschteiche. Beschlossen sind bereits 200 000 Euro für den Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten für einen weiteren Gruppenraum sowie 67 000 Euro für die Sanierung der Leichtathletikanlage.

Auf der Agenda der politischen Beratungen wird in diesem Jahr unter anderem das Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage stehen. „Der Verein befindet sich in Abwicklung. Wir werden uns Gedanken machen, was mit dem Gelände werden soll“, kündigt Jürgensen an. Er hofft auch, dass die Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest für Heidgraben im dritten Quartal beginnt und die Gemeinde flächendeckend versorgt wird.