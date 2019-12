Die fünf Risiken der US-Demokraten

Für die Opposition wird das Amtsenthebungs-Verfahren gegen Donald Trump zu einem Drahtseilakt

hoeferj

11. Dezember 2019, 10:30 Uhr

Washington | Die Anhörungen am Montag im US-Repräsentantenhaus waren die letzte Chance für die Demokraten, der Öffentlichkeit klar zu machen, warum sie Präsident Donald Trump des Amtes entheben wollen. Doch auch nach dem stundenlangen Geplänkel von Juristen der beiden großen Parteien blieb erst einmal das Fazit: Ein überparteiliches Vorgehen wird es nicht geben. Die große Mehrheit der Republikaner steht weiter hinter dem Präsidenten und sieht eine „Hexenjagd“, während die Aussage von Justizausschuß-Chef Jerry Nadler stellvertretend für so gut wie alle Volksvertreter der Opposition gesehen werden kann: „Der Präsident hat seine persönlichen Interessen vor die Interessen des Landes gestellt.“ Die Anklagepunkte gegen Trump stehen seit gestern fest: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses bei den Ermittlungen.

Doch die Demokraten sprechen öffentlich nicht über die Risiken, die sie mit dem Versuch der Amtsenthebung nur zwölf Monate vor den nächsten Wahlen eingehen. Dabei ist der „Impeachment“-Vorstoß ein gefährlicher Drahtseilakt, der am Ende Trump zu einer zweiten Amtszeit verhelfen kann. Für diese Annahme gibt es gleich fünf gewichtige Gründe.

Der Faktor Überparteilichkeit Anders als bei den „Impeachment“-Verfahren gegen Richard Nixon und Bill Clinton sind Politik und Bürgerschaft klar in zwei Lager gespalten, die sich nicht für die Argumente der anderen Seite interessieren. Die Demokraten haben Trump bereits vor dem „Prozess“ im Senat verurteilt, die Republikaner sehen keine Schuld. Es gibt nur eine Handvoll Abweichler auf beiden Seiten. Für die Demokraten als Betreiber der Absetzung ist dies unterm Strich negativ.

Der Fakten-Faktor Wenn sich denn beide Seiten für die Details und bewiesenen Umstände der Ukraine-„Affäre“ unvoreingenommen interessieren würden, kämen sie an einigen Feststellungen nicht vorbei. Zum einen hat kein Zeuge eindeutig ausgesagt: „Trump hat mir gesagt, er halte Militärhilfen an Kiew zurück, bis die Ukraine den Rivalen Joe Biden untersucht.“ Auch der „Kronzeuge“ der Demokraten, der EU-Botschafter Gordon Sondland, sprach lediglich davon, er habe „angenommen“, dass Trump ein „Quid pro quo“ (Tauschgeschäft) wolle. Die Demokraten werfen dem Präsidenten auch vor, der Ukraine „kritische Militärhilfen“ vorenthalten zu haben. Doch Beweise dafür, dass Kiew dadurch einen Schaden erlitten hat, haben sie nicht geliefert. Ohnehin wirkt dieses Argument heuchlerisch: Denn Obama lieferte der Ukraine lediglich Decken und Essens-Rationen – Waffen kamen für ihn nie in Frage. Und: Die ukrainische Regierung hat versichert, sie habe sich nie unter Druck gesetzt gesehen.

Der Faktor Biden Der einst favorisierte Präsidentschafts-Kandidat hat durch die „Impeachment“-Debatte bereits gelitten und ist nun untrennbar mit dem Thema verbunden. Ebenso wie eine Feststellung, die auch dem politisch unkundigen Bürger einleuchten müßte: Biden ist ein Ex-Vizepräsident, der einst für Obama die Korruption in der Ukraine bekämpfen sollte, doch es zuließ, dass sein unqualifizierter wie drogensüchtiger Sohn Hunter einen lukrativen Posten bei einer ukrainischen Firma bekam, gegen die wegen Korruption ermittelt wurde.

Der Faktor Wechselwähler Umfragen in Bundesstaaten wie Wisconsin, Michigan oder Ohio – in denen 2016 die Wahl entschieden wurde – zeigen: Eine Mehrheit der Befragten ist dort gegen eine Amtsenthebung Trumps. Und die Demoskopen haben auch herausgefunden: Ein großer Teil jener Bürger, die sich 2016 von den Demokraten in diesen Bundesstaaten abwandte, will 2020 erneut Trump wählen. Die Außenwirkung des „Impeachment“, das längst alle anderen Themen verdrängt hat, ist also extrem fragwürdig.

Der Faktor Wirtschaftslage Wenn die US-Bürger auf die sensationell niedrige Arbeitslosenquote (sie gleicht mit 3,6 Prozent fast einer Vollbeschäftigung) und die Kurse an der Wall Street schielen, müssen sie sich auch fragen: Rechtfertigen die vorliegenden Tatbestände tatsächlich den Versuch, einen legitim gewählten Präsidenten zu entmachten? Wäre es nicht klüger, den Wählern im November 2020 die Entscheidung zu überlassen? Die Umfragen zeigen, dass es auf letztere Frage kein klares überparteiliches „nein“ gibt – was den „Impeachment“-Plan der Demokraten ebenfalls schwächt.