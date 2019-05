Die FDP ist nur noch ein Notnagel

Die Liberalen sind wieder einmal in der Krise, weil ihnen Profil und Machtperspektive fehlen

von Kay Müller

28. Mai 2019, 21:21 Uhr

Kiel | Ein Gesicht sagt manchmal mehr als tausend Worte. Wer Sonntagabend FDP-Vizeparteichef Wolfgang Kubicki gesehen hat, konnte einen niedergeschlagenen Ehrenvorsitzenden der Liberalen in Schleswig-Holstein sehen. „Hundsmiserabel“ sei das Ergebnis, sagt der 67-Jährige. Und sein Parteichef Christian Lindner ergänzt: „Wir haben uns nach der Bundestagswahl nie Illusionen hingegeben, man könnte verlorenes Vertrauen binnen weniger Monate nach der Bundestagswahl zurückerarbeiten.“

Das ist möglich, aber Linder übersieht zusätzlich, dass es nicht nur am Vertrauen mangelt, sondern dass seine Partei auch in eine machtstrukturelle Krise geraten ist. Strategisch hat sich die Lage der Liberalen durch die Verluste von Union und SPD und den gleichzeitigen Aufschwung der Grünen massiv verschlechtert.

Was für einen Gegensatz bilden die zerknitterten Lindner und Kubicki vom Sonntag ab – im Gegensatz zu den Strahlemännern, die sie nach der Bundestagswahl vor eineinhalb Jahren abgegeben haben. Bis an die Zähne mit Selbstbewusstsein bewaffnet grinsten die beiden damals um die Wette. So lange, bis sie voller Überheblichkeit die Jamaika-Verhandlungen im Bund platzen ließen – nicht ahnend, dass sie sich damit selbst am meisten schaden würden.

Seitdem geht es für die Liberalen bergab. Zwar haben sie bei der Landtagswahl in Niedersachsen ein paar Prozentpunkte hinzugewonnen, für die Regierungsbeteiligung reichte es aber nicht. Auch in Bayern nahm der geschlagene Ministerpräsident Markus Söder lieber die Freien Wähler denn die FDP auf. In Bremen wird eine Jamaika-Koalition, wenn überhaupt, nur unter heftigsten Bauchschmerzen der Grünen zustande kommen, weil sich Liberale und Alternative in der Hansestadt eben nicht grün sind. Und in Hessen wurden die Liberalen für eine Koalition gar nicht gebraucht, obwohl sie so gern dabei gewesen wären. Im Zweifel nähern sich Schwarz und Grün an – und manchmal kann man sich fragen, wofür die FDP überhaupt noch benötigt wird. Die Liberalen sind ein Notnagel.

Die Grünen stehen ebenso für Bürgerrechte ein wie die CDU für die Wirtschaft. Beide Parteien drängen in die Mitte, fischen im Bürgertum hemmungslos nach liberalen Wechselwählern. Da fällt es der FDP schwer, ein eigenes Profil zu erhalten oder gar ein neues zu gewinnen. Über Jahrzehnte waren die Liberalen bis in die 90er-Jahre hinein ein Korrektiv – wählbar für alle, die zwar Sozialdemokraten oder Union wollten, aber eben gebremst durch einen liberalen Gegenpart. In dieser Rolle als Funktionspartei hat sich das etabliert, was Parteienforscher mal als „Genscherismus“ bezeichnet haben – das Spiel mit verschiedenen Koalitionspartnern. Das hat das Profil der Partei verwässert. Und das hat die FDP in den frühen 80er-Jahren schon einmal an den Rand des Untergangs gebracht – genauso wie Mitte der 90er Jahre als sie nur noch in drei Landtagen vertreten war.

Heute sitzt die FDP zwar in zehn von 16 Landesparlamenten und ist in drei Landesregierungen vertreten – aber alle sind unterschiedlich: Mit CDU und Grünen regiert sie in Schleswig-Holstein, mit der CDU in Nordrhein-Westfalen, mit SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz. Klar ist in allen drei Ländern: Wenn es bei der nächsten Wahl ohne die FDP geht, wären sie raus aus der Regierung.

Nun koalieren auch andere Parteien immer häufiger mit wechselnden Partnern, aber die Liberalen gehen dabei ein höheres Risiko ein, zwischen den anderen Parteien zerrieben zu werden. FDP-Wähler sind meist sehr rational. Wenn sie spüren, dass ihre Partei keinen großen Einfluss auf die Regierung nehmen kann, neigen sie häufiger zum Absprung – der liberale Stammwähler ist selten.

Da kann es der Parteiführung nicht passen, dass im Herbst in ihrer Diaspora drei Landtage gewählt werden. In keinem der fünf neuen Länder ist die FDP vertreten. Und auch wenn Umfragen zur Zeit vermuten lassen, dass sie es zumindest in zwei Parlamente schaffen könnten – machtstrategisch spielen sie dort keine Rolle.

Und auch in Brandenburg, Sachsen und Thüringen werden sich die Menschen fragen, ob sie wirklich FDP wählen müssen, um bürgerliche Themen zu unterstützen. Auch hier könnten die Wähler ihr Heil eher bei den Grünen suchen. Die wirken im Moment frischer. Lindner mag vor eineinhalb Jahren hip gewesen sein, jetzt ist es ein anderer Parteivorsitzender, der strahlt. Das kann man auch an den Gesichtern der beiden erkennen.