Die Derbyexperten

SH-Liga: HC Treia/Jübek feiert beim 31:20 gegen den TSV Hürup II den höchsten Saisonsieg

von Holger Petersen

23. Februar 2020, 18:45 Uhr

Silberstedt | Drittes Derby in Folge, dritter Sieg: Gegen die abstiegsbedrohte Hüruper Oberligareserve gewann der HC Treia/Jübek deutlich mit 31:20 (16:11) und führt in der Handball-SH-Liga weiter das Verfolgerfeld des Spitzenduos aus Tarp und Marne an.

Im Gegensatz zur Partie gegen Sieverstedt fand HC-Trainer Sven Schmidt diesmal keinen Anlass zur Kritik an der Leistung seiner Schützlinge: „Die Jungs haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt und auch die nötige Einstellung auf die Platte gebracht. Vor allem nach der Pause hatten wir alles unter Kontrolle.“

Der Start in die Partie war allerdings etwas holprig. In der Deckung fehlten zunächst die Absprachen und auch im Angriff lief noch nicht alles nach Wunsch. Nach dem 1:4 (5.) kam das Schmidt-Team aber von Minute zu Minute besser ins Spiel. „Wir haben die Abstimmungsprobleme in der Deckung schnell beheben können. Das hat uns dann auch die nötige Sicherheit im Angriff gegeben“, so Co-Trainer Sjören Tölle.

Nach dem Ausgleich durch Kilian Behmer (6:6/12.) blieb die Partie bis zum 10:10 (20.) ausgeglichen, dann brachte eine Umstellung in der HC-Abwehr die Gäste völlig aus dem Tritt. „Unsere 5:1-Deckung mit Jonas Detlefsen in der Spitze hat das Hüruper Aufbauspiel bis zur Pause quasi zum Erliegen gebracht“, freute sich Sven Schmidt über den erneut gelungenen taktischen Schachzug mit dem Youngster. Der glänzte nicht nur in der Defensive, sondern sorgte mit sechs Toren bis zur Pause quasi im Alleingang dafür, dass der HC bereits beim Seitenwechsel auf die Siegerstraße abgebogen war.

Die Dominanz der Hausherren setzte sich auch nach Wiederbeginn fort. Während dem TSV kaum noch etwas gelingen wollte, zog der HC weiter davon. „Meine Jungs haben auch nach der klaren Führung die Zügel nicht schleifen lassen“, lobte Schmidt – und spätestens nach dem 26:16 (48.) durch Moritz Reuß war die Entscheidung gefallen.

Am Ende stand der höchste Saisonsieg zu Buche, der Sven Schmidt optimistisch auf die nächste Aufgabe blicken lässt. „Das war eine runde Leistung meiner Mannschaft, die Mut macht für die schwere Aufgabe in Tarp.“ Bevor es aber ins Derby bei den „Wölfen“ geht, hat der HC nun erst einmal zwei Wochen Pause.

HC Treia/Jübek: Rewoldt, Hansen – Schnoor (2), Kruse (5), Behmer (2), Mordhorst (1), Ilgner (3), Scherner, Schütt, Rucha (1), J. Detlefsen (8/3), T. Detlefsen (4), Reuß (5).