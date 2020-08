Die beste Ernte seit Jahren

Die Landwirte im Norden freuen sich über Aufwärtstendenz – leiden aber noch an Verlusten der Vorjahre

25. August 2020, 09:58 Uhr

neudorf-bornstein | „Es ist ein Moment des Durchatmens“: So charakterisiert Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) die neue Ernte. Eine gemeinsame Pressekonferenz des Ressort-Chefs mit Landwirtschaftskammer und Bauernverband auf Gut Behrenbrook in Neudorf-Bornstein (Kreis Rendsburg-Eckernförde) machte deutlich: Nach zwei schwierigen Jahren zeigen die Mundwinkel der meisten Ackerbauern in Schleswig-Holstein diesmal wieder nach oben. Das Getreide erreichte durchschnittliche Erträge. Und der Raps überrascht nach längerer Durststrecke mit einer bemerkenswert guten Saison.

Im Frühsommer hatte nach längerer Trockenphase mancher schon ein abermaliges Dürrejahr befürchtet. Bauern-Präsident Werner Schwarz betonte, Schleswig-Holstein habe Glück gehabt – anders als etwa Westniedersachsen, Westfalen, Sachsen oder Thüringen: Zwischen Nord- und Ostsee fiel immer doch noch gerade rechtzeitig Regen. Zugleich reichte der Wasservorrat der Böden aus dem Winter hier so gerade eben aus, um Versorgungslücken mit neuem Nass von oben zu überbrücken. „Und dann war der Hochsommer genau im richtigen Moment da“, freute sich Schwarz. „Der Boden war trocken und überall befahrbar. Und er ließ sich auch noch gleich für die nächste Aussaat gut bearbeiten.“

Dass jetzt Niederschläge zurückgekehrt sind, lässt nach den Worten von Landwirtschaftskammer-Präsidentin Ute Volquardsen zudem auf eine gute Mais-Saison schließen. Die Energie- und Futterpflanze steht noch einige Wochen auf den Feldern. Auch an Stroh und Heu, stellte Volquardsen heraus, gebe es in diesem Jahr so gar keine Knappheit. Die Preise liegen laut Landwirtschaftskammer bisher leicht über dem Vorjahresniveau. Allerdings könnten die Märkte in Folge des Brexits und des Handelsstreits zwischen China und den USA in Turbulenzen geraten.

„Die Betriebe haben ihre Probleme aus den Vorjahren mit einer guten Ernte nicht mit einem Mal vom Hof“, hielt Albrecht fest. Trotzdem könne die Landwirtschaft mit einem Wandel nicht warten, bis mehrere gute Ernten die Konten aufgefüllt hätten. Veränderte Wetter- und Klimabedingungen erforderten zügig Investitionen. Die Landwirtschaft müsse einen Beitrag zur Minderung von Treibhausgas-Emissionen ebenso leisten wie zu einem besseren Artenschutz. Deshalb brauche es optimierte Finanzierungs-Modelle durch Verbraucher, Einzelhandel und Politik. Die Bauern selbst ermunterte der Grüne, die eingeleitete größere Abwechslung bei der Fruchtfolge fortzusetzen. Dies trage offenbar zu besseren Erträgen bei und streue vor allem das Risiko, wenn eine Frucht Probleme hat.

Bauernpräsident Schwarz gab zu bedenken: „Wir werden uns weiter verändern, aber brauchen auch die Möglichkeiten dazu. Und da hapert es doch in einigen Bereichen enorm.“ Unter anderem befürchtet er, dass die Dünge-Verordnung die Weizen-Qualität so verschlechtert, dass sie Anforderungen an Backmehl verfehlt. Auch beklagte Schwarz Probleme mit Gänsefraß durch strengen Naturschutz, nicht nur an der Westküste, sondern auch an großen Seen im Binnenland.

