Zeitungskongress des Verlegerverbandes : Die alten Werte und die digitale Welt

Mit gemeinsamen Plattformen wollen deutsche Medienhäuser Google, Apple und Co. die Stirn bieten.

Die beiden Reporterinnen grinsen hinterlistig. „Coole Veranstaltung – eine der wenigen, bei denen man auf der Frauentoilette nicht anstehen muss. Sind ja fast nur Männer da.“ Sie selbst sind zum ersten Mal auf dem Zeitungskongress des Verlegerverbandes, und sie können nicht wissen, dass dies in der Vergangenheit noch ungleich mehr ein Klassentreffen älterer, grauhaariger Herren war. Aber die Branche ist in Bewegung, und davon legen auch die beiden Journalistinnen Zeugnis ab, die beim „Reportertausch“ wieder mitmachen wollen. Die Aktion war von einer handvoll Chefredakteure ausgeheckt worden, um mit dem fremden Blick auf die heimischen Verbreitungsgebiete schauen zu lassen. Der Zeitungsverlegerverband griff die Initiative auf und ließ im vergangenen Jahr über 70 Reporter kreuz und quer in der Republik recherchieren.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Aber „Reportertausch“ ist, so hochwillkommen den Verlegern mehr Zusammenarbeit auch sein mag, ein Beispiel aus der alten Welt. Die neue Welt ist digital, und sie wollen die Verleger nun mit Macht betreten. Weil Investitionen in das Digitalgeschäft sehr aufwändig sind, gilt auch hier „Collaboration is key“, wie der Vorstandschef der mächtigen Mediengruppe Madsack, Thomas Düffert, den versammelten Chefredakteuren ins Gewissen redet. Solche Töne sind neu, und sie werden mit einem neuen Ernst vorgetragen, denn in der Vergangenheit war beispielsweise eine Zusammenarbeit zwischen der SPD-nahen Madsack-Gruppe, der konservativen Springer-Presse und den gediegenen regionalen Zeitungshäusern tabu. Das verbietet sich im globalen Maßstab, schaut man auf die Big Five: Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft versperren mit ihren Plattformen den Zugang zum Leser. Das ach so demokratisch gestartete Web droht zu einer Veranstaltung von Oligarchen zu werden. Jetzt lehnen sich die Verleger dagegen spürbar auf.

dpa

Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Zeitungsverleger, Springer-Chef Mathias Döpfner, kann erste Erfolge verzeichnen. Der Dauerkonflikt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der mit kostenlosem Digitaljournalismus alle Bezahlformen im Internet unterlief, ist beigelegt. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks und ehedem Angela Merkels Regierungssprecher, säuselt von gemeinsamen Plattformen. Die öffentlich-rechtlichen Sender, die nur tun dürften, was explizit ihr Auftrag sei, und die Privatverleger, die alles unternehmen dürften, was nicht verboten sei, sollen sich dort gemeinsam tummeln. Undenkbare Worte bis vor kurzem, aber mittlerweile gibt es einen Burgfrieden mit ARD und ZDF, dass keine redaktionellen Inhalte mehr auf die Websites gestellt werden, die nicht originär mit dem Sendeprogramm zu tun haben. Zudem bieten die Öffentlich-Rechtlichen Audiodateien und Bewegtbilder zur Übernahme an.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht dem Treiben seinen politischen Segen, legt aber eine stachelige Gegenforderung auf den Tisch: Die Verleger ihrerseits müssten langsam mal eine Plattform entwickeln, auf der international übergreifend Inhalte abonniert werden könnten – der Börsenteil aus New York neben den Lokalnachrichten aus Nordfriesland. Warum eigentlich nicht?

dpa

Grundvoraussetzung für einen erfolgversprechenden Widerstand gegen die Big Five ist das Leistungsschutzrecht, und auch hier kann Verlegerpräsident Döpfner einen politischen Durchbruch vermelden. Nicht zuletzt mit Hilfe der konservativen EVP–Fraktion soll das Verlinken journalistischer Inhalte grundsätzlich kostenpflichtig werden. Manfred Weber, der sich anschickt, Spitzenkandidat der Konservativen in der Europawahl zu werden, holt sich dafür beim Zeitungskongress noch ein kollektives Dankeschön ab. Dabei übergeht er allerdings, dass seine CSU-Parteifreundin Dorothee Bär, im Kanzleramt zuständig für die Digitalisierung, eine erbitterte Gegnerin eben dieses europäischen Leistungsschutzrechtes ist.

Soweit zu Technik und politischer Strategie. Viel entscheidender ist aber die Besinnung auf den Sinn des digitalen Treibens: Die Verbreitung geprüfter, qualitativ hochwertiger journalistischer Inhalte. Mathias Döpfner, gelernter Journalist und bekennender Schöngeist, setzt den Übergriffen gegen Journalisten und Verleumdungen als Lügenpresse wuchtig entgegen: „Journalisten sind Wecker, die sich nicht abschalten lassen.“