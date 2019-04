„Die Akustik ist ein Thema von vielen“

von kms

30. April 2019, 21:42 Uhr

Nach der Programm-Präsentation sprach Intendant Christoph Lieben-Seutter im Interview mit Martin Schulte über das Programm und die Problemfelder der Elbphilharmonie.

Herr Lieben-Seutter, wie sehr hat sich das Profil der Elbphilharmonie in den vergangenen drei Jahren in Ihrem Sinne entwickelt?

Ich glaube, wir haben in den vergangenen drei Jahren gezeigt, was ein Konzerthaus des 21. Jahrhunderts sein kann, sowohl in der Bandbreite als auch in der Qualität.



Sie haben während der Programm-Präsentation gesagt, die Elbphilharmonie sei „die Sensation und gleichzeitig an allem Schuld“. In dieser Ambivalenz klingt auch die Diskussion über die Akustik im Großen Saal mit.

Ich denke, wir müssen das Thema Akustik in der Relation sehen. Es haben bislang etwa 900 Konzerte im Großen Saal stattgefunden. Wenn bei vier oder fünf davon ein Problem aufgetaucht ist, dann nehmen wir das zwar ernst, aber dem stehen trotzdem Hunderte Konzerte gegenüber, bei denen Publikum und Künstler begeistert waren. Deswegen ist die Akustik für uns ein Thema von vielen – und sicherlich nicht das Entscheidende im Haus.



Trotzdem scheint Sie die Kritik zu ärgern.

Natürlich hat dieser Satz von mir seinen wahren Kern. Die Akustik der Elbphilharmonie ist nicht einfach, sondern sehr speziell. Wenn Künstler es mal nicht so hinkriegen, dann müssen wir uns mit denen hinsetzen und schauen, woran es gelegen hat: Braucht es vielleicht mehr Proben? Muss man sich auf der Bühne anders aufstellen? Es gibt aber keinen Saal auf der Welt, der alles gleich gut kann. Die Elbphilharmonie hat tolle Stärken und auch ein paar Schwächen.



Ein Konzert wurde besonders diskutiert, das mit dem Tenor Jonas Kaufmann.

Weil bei Jonas Kaufmann jemand gerufen hat: „Herr Kaufmann, wir können Sie nicht hören!“ Das wurde dann als Weltsensation eingestuft. Aber ein einziges Konzert bestimmt nicht das Schicksal des Hauses. Und gleichzeitig ist es doch toll, wenn ein Konzerthaus jederzeit für Schlagzeilen gut ist, denn das heißt auch: Es ist auf der ganzen Welt bekannt.

Sie haben in den vergangenen drei Jahren viele Debüts hier in der Elbphilharmonie gefeiert. Welcher Ihrer Favoriten hat es bisher nicht nach Hamburg geschafft?

Da gibt es eigentlich nur einen offenen Wunsch, es fehlt noch ein einziges Weltklasse-Orchester – das ist das aus Los Angeles. Sonst sind alle anderen schon hier gewesen.



Und wie sieht es bei der Kartensituation aus? Baut sich der Nachfrage-Druck allmählich ab?

Ja, natürlich. Noch ist immer alles ausverkauft. Aber man hat einige Wochen Zeit, außer bei den Super-Highlights. Wenn jemand sagt, er bekomme keine Karten, dann kann das mittlerweile nur noch eine Ausrede sein.