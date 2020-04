„Die Ärmsten leiden am stärksten“

Die Verfassungs- und Europarechtlerin Anna Katharina Mangold von der Uni Flensburg über die Schwäche der EU in der Corona-Krise

von Kay Müller

03. April 2020, 20:40 Uhr

Frau Mangold, die Mitgliedsstaaten der EU reagieren ganz unterschiedlich auf die Corona-Krise. Manche Länder schotten sich ab wie Österreich, andere wie Schweden lassen die Grenzen offen. Warum steht die EU nicht zusammen?

Die Corona-Krise bestätigt einen Trend, den wir schon seit längerem beobachten: Wenn es kritisch wird, neigen die Mitgliedsstaaten zu nationalen Alleingängen. Das hat man schon in der Ölkrise Anfang der 70er-Jahre gesehen als die Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus der gemeinsamen Währungsschleife ausgebrochen sind.



Aber jetzt sind wir 50 Jahre weiter in der Europäischen Integration...

...das finde ich auch extrem krass, dass sich daran nichts Grundlegendes geändert hat. Klar ist, dass das Virus keine Grenzen kennt, dass kein Mitgliedsstaat allein die Krise und ihre Folgen bewältigen kann. Man sieht doch schon jetzt die Probleme der Abschottung: Egal ob es um Medikamente oder Atemschutzmasken geht – für funktionierende Lieferketten braucht es kooperative Mitgliedsstaaten. Und die sehe ich im Moment nicht.



Hat Sie das überrascht, dass die EU nicht enger zusammensteht?

Ehrlich gesagt nicht. Die Tendenzen zum nationalen Rückzug haben sich schon seit Jahren verstärkt: In der Finanzkrise 2008 war das so, genauso wie in der Migrationskrise 2015, und nun auch in der sich zuspitzenden Rechtsstaatlichkeitskrise der vergangenen Jahre, in der Länder wie Polen oder Ungarn systematisch demokratische Prinzipien und die Grundrechte außer Kraft setzen. Die Corona-Krise ist da nur ein Brandbeschleuniger, der die Flammen, die es in der EU schon gegeben hat, weiter anheizt.



Sie spielen jetzt auch auf die Notstandsgesetze an, die Ungarn erlassen hat.

Der Begriff Notstandsgesetz ist vielleicht noch zu schwach. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat sich unter dem Mantel der Corona-Krise zum Diktator gemacht, in dem er sich Rechte verschafft hat, die das Parlament nur schwerlich wird wieder einfangen können. Und auch in Polen gibt es autoritäre Tendenzen. Da kocht jeder sein nationalistisches Süppchen. Und die EU sieht tatenlos zu.

Was könnte die EU dagegen tun?

Sie könnte etwa gemäß Artikel 7 des EU-Vertrages Staaten wie Ungarn aus dem Rat der EU suspendieren. Die könnten dann schlicht im Ministerrat oder auch in der Runde der Regierungschefs nicht mehr mitentscheiden. Doch leider gibt es nur wenige Politiker, die das fordern. Die meisten schweigen auffällig laut – wie etwa die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Jetzt rächt sich, dass sie sich bei ihrer Wahl zum Büttel der Mitgliedsstaaten gemacht hat, denn nur von deren Gnaden ist sie gewählt worden.



Was müsste sie besser machen?

Damit die EU in der Krise stark wird, müsste sie der EU eine Stimme geben. Das geht nur mit der Bevölkerung, denn die EU ist immer ein Elitenprojekt geblieben. Wenn jetzt das EU-Parlament aber gestärkt wird und die Kommission bei der Bewältigung der Folgen der Krise gemeinsame Vorschläge erarbeitet, dann kann das die EU retten. Denn sie muss nun in und nach der Krise ihre Daseinsberechtigung beweisen.



Sie glauben aber nicht so recht daran?

Ich bin Optimistin. Aber die Entwicklungen der vergangenen Wochen lassen meine Hoffnung langsam schwinden. Der Trend zu nationalen Alleingängen ist zu stark, allen voran von der deutschen Regierung, die vor allem auf die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen achtet.



Was sollte passieren?

Wir werden nach der Krise neben der Debatte über die medizinische Versorgung vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben. Und Krisen treffen immer die Ärmsten am stärksten. Wirtschaftsforscher sagen ja schon jetzt, dass wir mindestens eine Verdopplung der Arbeitslosenzahlen bekommen werden. Reichere Menschen können Einbußen besser abpuffern, wer mit jedem Cent rechnen muss, kann das nicht.



Wie kann man eine Verarmung verhindern?

Wir müssen wieder stärker das Soziale in unserer Marktwirtschaft betonen – und zwar in Deutschland wie in Europa. Es kann nicht sein, dass Deutschland besser durch die Krise kommt und auf Kosten der Armen in Italien oder Griechenland lebt. Die Schere zwischen Arm und Reich darf sich nicht noch weiter öffnen, das würde unsere politischen Systeme destabilisieren. Wir brauchen den sozialen Ausgleich. Wenn jeder nach der Krise nur an sich denkt, wird das problematisch.



Aber es gibt nicht wenige, die sich jetzt freuen, dass die Grenzen geschlossen sind und der Nationalstaat wieder en vogue ist.

Diese Leuten verkennen, dass vollständig abgeschottete Nationalstaaten nicht existieren können. Das ist eine Vorstellung von einer Welt, die es nie gab. Deutschland ist Exportweltmeister. Unser Wohlstand beruht darauf, dass wir im Austausch mit anderen Ländern sind. Die Grenzen werden sich wieder öffnen müssen: Schon jetzt sieht man doch, wie abhängig Deutschland von Arbeitskräften ohne deutschen Pass in der Landwirtschaft oder der Pflege ist. Wenn diese Leute nicht zu uns kommen, bedeutet das einen Wohlstandsverlust ohne Gleichen. Aber das haben die Rechtspopulisten aller Länder noch nie verstanden.