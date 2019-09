DGF und Nordau erfolgreich

von Ulrich Schröder

22. September 2019, 15:15 Uhr

Flensburg | Aufsteiger SG Nordau hat das Derby in der Fußball-Verbandsliga beim TSV Nord Harrislee 4:1 gewonnen. DGF Flensburg fertigte Schleswig 06 8:0 ab, der FC Tarp-Oeversee kam in Büdelsdorf unter die Räder und verlor 1:7.

TSV Nord Harrislee – SG Nordau 1:4 (1:4). Nach 45 Minuten war die Begegnung entschieden. Die Gäste hatten die bessere Spielanlage, während Nord zunächst nur reagierte. Christoph Ruback erzielte das 0:1 (7. Minute). Drei Minuten später brachte Keeper Jascha Nommensen auf der Gegenseite Jonas Heider im Strafraum zu Fall, den Elfmeter verwandelte Sönke Otto Meyer sicher.

Der Aufsteiger war wenig beeindruckt. Zunächst verwertete Bjarne Fiege ein Ruback-Zuspiel (26.). Dann tanzte Fiege mehrere Nord-Spieler aus, bediente Ruback, der zum 1:3 traf (29.). Nils Meier (45.) legte nach.

Nach dem Wechsel waren die Harrisleer bemüht, aber Meyer (58.), Patric Liers (66.) und Heider (83.) blieben glücklos. Dennis Christiansen scheiterte freistehend an TSV-Keeper Lasse Sievers (73.).

DGF Flensburg – Schleswig 06 8:0 (3:0). Nach drei sieglosen Begegnungen gelang der Befreiungsschlag gegen überforderte Schleistädter. Trotz überlegenen Spiels dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Sandi Duratovic den Torreigen eröffnete. Noch vor der Pause legten Jonas Wiese (35.) und Duratovic (41.) nach. Der Tabellenletzte brach nach dem Wechsel komplett ein. Duratovic (56.) und Wiese (60.) trafen, ehe Henrik Boennen das halbe Dutzend vollmachte (71.). Malte Steffensen per Strafstoß (84.) und Duratovic, der seine starke Leistung mit seinem vierten Treffer krönte, machten den Kantersieg perfekt (90.).

Büdelsdorfer TSV – FC Tarp-Oeversee 7:1 (1:0). Bis zur 45. Minute hatte es für die Gäste noch ganz vielversprechend ausgesehen. Jannik Berndt und Alexander Römke hatten gute Chancen vergeben. Auf der anderen Seite traf Adam Mubarak (45.). Was dann folgte, beschrieb FC-Coach Jimmy Klimmeck so: „Es lief für uns im falschen Moment alles in die falsche Richtung.“ So war es dann auch. Kim Reiser in den Torwinkel (47.), Mubarak mit Fallrückzieher nach Jessen-Fehler (50.) und Niklas Knutzen (60.) entschieden die Partie. Zwar gelang Berndt der Ehrentreffer (64.), aber postwendend traf Philip Orlowski (65.), der seinen Doppelpack in der 82. Minute perfekt machte (82.). Den Schlusspunkt setzte Knutzen mit einen Konter zum 7:1 (85.). Klimmeck: „Büdelsdorf hat verdient gewonnen, allerdings viel zu hoch.“