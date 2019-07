DFB verkündet schwarze Null

von Holger Loose

18. Juli 2019, 17:48 Uhr

Frankfurt | Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Geschäftsjahr 2018 mit einer Schwarzen Null abgeschlossen. Das teilte der Verband gestern bei der Veröffentlichung seines Finanzberichts mit. „Der DFB ist wirtschaftlich gesund und hat auch 2018 sehr kostenbewusst und mit Augenmaß gewirtschaftet“, sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge: „Der Verband ist weiterhin in der Lage, seine gesellschaftliche und soziale Verantwortung wahrzunehmen.“ Insgesamt nahm der DFB im Jahr 2018 350,9 Millionen Euro ein (2017: 323,9 Millionen). Dem standen die Ausgaben in Höhe von 356,5 Millionen (355,9 Millionen) gegenüber – aufgrund der planmäßigen Verwendung von Rücklagen in Höhe von 5,6 Millionen (11,7 Millionen) erhielt der DFB eine ausgeglichene Bilanz.