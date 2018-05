Deutschland-Achter: Alle Weltmeister bleiben an Bord

von Holger Loose

03. Mai 2018, 11:51 Uhr

Der seit einem Jahr ungeschlagene Deutschland-Achter geht mit bewährten Kräften in die neue Saison. Bundestrainer Uwe Bender verzichtet für 2018 auf Umbesetzungen im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes. „Der Durchmarsch letztes Jahr war sehr stark – aber die Jungs sind noch stärker geworden“, sagte Bender bei der Team-Präsentation gestern in Dortmund. Das deutsche Paradeboot hatte 2017 in Florida erstmals seit sechs Jahren wieder WM-Gold geholt. Zudem siegte der Achter bei der EM und bei allen Weltcups. „Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht in eine gewisse Alltagsblindheit verfallen“, sagte Schlagmann Hannes Ocik. Wie der Schweriner sind auch Malte Jakschik (RV Rauxel), Richard Schmidt (Trier) und Steuermann Martin Sauer (Berlin) seit 2009 ununterbrochen an Bord. Felix Wimberger (Passau) und Maximilian Planer (Bernburg) wurden zum dritten Mal berufen, Johannes Weißenfeld (Herdecke), Jakob Schneider (Essen) und Torben Johannesen (Hamburg) zum zweiten Mal. Seinen ersten Auftritt des Jahres hat der Deutschland-Achter in einer Woche auf dem Baldeneysee in Essen. Höhepunkt der Saison ist die WM im bulgarischen Plowdiw (9. bis 16. September). Eine Woche später steht dann die Titelverteidigung beim SH Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal auf dem Programm.