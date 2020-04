Deutsche horten alte Handys

Avatar_shz von Frank Albrecht

16. April 2020, 14:21 Uhr

Berlin | In Deutschland nutzen knapp 70 Millionen Menschen ein Smartphone – und viele von ihnen haben noch ein oder mehrere alte Geräte ungenutzt in der Schublade liegen. Nach einer Hochrechnung des Digitalverbandes Bitkom horten die Menschen in Deutschland insgesamt 199,3 Millionen alte Smartphones oder Handys. Damit sei die Zahl der ungenutzten Handys innerhalb von zwei Jahren um 60 Prozent angestiegen. Im Zeitraum von fünf Jahren habe sich die Zahl sogar verdoppelt. Der Verband wies darauf hin, dass die Altgeräte eine Vielzahl an wertvollen Materialien und hochwertige Rohstoffe enthalten. Daher sei es wichtig, dass ungenutzte Geräte möglichst wiederverwendet oder fachgerecht verwertet werden.