Deutliche Heimniederlage

von Michael Bock

28. März 2018, 13:30 Uhr

Die FSG Ostseeküste verlor auf eigenem Platz das Nachholspiel der Kreisliga NO gegen den FC Ellingstedt-Silberstedt klar mit 2:6 (0:1). In der ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Florian Unger die Gäste nach 18 Minuten in Führung. Ein Doppelschlag des FC kurz nach dem Seitenwechsel mit den Treffern von Michell Semmler (51.) und Patrick Grams (54.) sorgte für die Vorentscheidung. Den Anschluss der Gastgeber von Sebastian Freystedt (67.) beantwortete Patrick Semmler mit einem Strafstoß nur vier Minuten danach mit dem 1:4. Ebenfalls vom Elfmeterpunkt brachte Andy Beutel weitere 120 Sekunden später die FSG noch einmal bis auf zwei Tore heran, bevor Florian Unger (76.) und Jannes Ullrich (83.) zum Endstand trafen.