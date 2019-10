Derby im Stadion: „Ein toller Tag für den Flensburger Fußball“

Was sagen die Trainer Thomas Seeliger und Jan Hellström vor dem Oberliga-Duell SC Weiche 08 II gegen den TSB ?

von Ulrich Schröder

18. Oktober 2019, 16:26 Uhr

Flensburg | Nicht wundern, wenn es am Sonnabend gegen 16 Uhr zwischen dem Manfred-Werner-Stadion in Weiche und dem Stadion in Mürwik erhöhtes Verkehrsaufkommen geben sollte: Das hat mit Fußball zu tun. Die Erklärung: Wird die Pokal-Partie zwischen dem SC Weiche Flensburg 08 und dem Heider SV (Anstoß 14 Uhr) in der regulären Spielzeit entschieden, ist gegen 15.50 Uhr Abpfiff. Und nur wenig später, um 16.15 Uhr, wird in Mürwik das Oberliga-Derby zwischen dem SC Weiche 08 II und dem TSB angepfiffen.

Eine etwas unglückliche Termin-Konstellation, aber das nimmt dem Stadtduell nichts von seinem Reiz. Der Tabellenführer Weiche 08 II (elf Spiele, 27 Punkte) trifft auf den drittplatzierten TSB (12/26). Die beste Abwehr (14 Gegentreffer) bekommt es mit dem stärksten Angriff (45 Tore, im Schnitt 3,75 pro Spiel) zu tun.

Wir haben uns mit den Trainern Thomas Seeliger (SC) und Jan Hellström (TSB) unterhalten.

Knapp 40 Prozent der Saison ist absolviert – wie fällt Ihr Fazit aus ?

Seeliger: Wenn ich was anderes sagen würde als „positiv“, wäre das gelogen. Ich bin hoch zufrieden. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, der Zusammenhalt bei den Jungs ist prima. Das ist unabhängig von den Ergebnissen – aber es lebt sich natürlich leichter, wenn man erfolgreich ist.

Hellström: Positiv. Wir haben den Tabellenplatz erreicht, den wir angestrebt haben. Und wir sind offensiv sehr stark. Jetzt arbeiten wir daran, die Zahl der Gegentore zu reduzieren, das ist eine reizvolle Aufgabe. Wir haben erst zweimal zu Null gespielt, Phönix Lübeck dagegen schon sieben Mal.

Jetzt steht das Derby an – Ihr Ausblick ?

Seeliger: Ich komme nicht aus Flensburg, weiß aber, dass in diesen Spielen immer viel Brisanz steckt. Zahlreiche Spieler haben schon für den Gegner gespielt. Seit ich hier bin, war der TSB immer oben dabei. Und die Tabellen-Konstellation ist optimal. Wenn der TSB gewinnt, kann er uns überholen – aber wir haben ja noch ein Spiel nachzuholen.

Hellström: Die Konstellation ist toll. Erster gegen Dritter, so was wünscht man sich. Ein toller Tag für den Flensburger Fußball: Erst ein Viertelfinale im Landespokal, dann das Oberliga-Derby – mehr geht nicht. Dieses Angebot sollte jeder nutzen.

Wie ist die Personallage ?

Seeliger: Wir haben etwas Probleme in der Innenverteidigung, ansonsten kann ich aus dem Vollen schöpfen.

Hellström: Alles im Lot. Bis auf unsere Langzeitverletzten habe ich den kompletten Kader zur Verfügung.

Sagen Sie etwas über den Gegner, bitte.

Seeliger: Der TSB hat eine sehr erfahrene, routinierte und eingespielte Mannschaft – ein gewaltiger Unterschied zu uns. Gerade in der Offensive haben sie außerordentliche Qualitäten.

Hellström: Eine tolle Mannschaft, vor der ich großen Respekt habe. Alles spricht nur über Marcel Cornils und seine Tore – aber er lebt ja davon, wie seine Mitspieler ihn in Szene setzen.

Wenn Sie sich einen Spieler des Gegners holen dürften – welcher wäre das ?

Seeliger: Die Fähigkeiten eines Nicholas Holtze stehen jeder Mannschaft gut zu Gesicht. Aber er würde bei uns nicht ins Konzept passen, da wir uns als Ausbildungsmannschaft verstehen. Wir sind gut aufgestellt und ich bin sehr zufrieden mit den „jungen Hüpfern“.

Hellström: Meine Mannschaft ist gut besetzt, ich bin zufrieden. Mit einer anderen Antwort würde ich mir nicht unbedingt Freunde machen (lacht).

Und zum Schluss noch einen Ergebnis-Tipp...

Seeliger: Zu was lasse ich mich nicht hinreißen (lacht). Es wird eine enge Kiste, ein Spiel, bei dem Nuancen entscheiden können.

Hellström: Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und ein Tor mehr schießen als der Gegner.