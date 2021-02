Der Winter teilt das Land

Bislang hat es vor allem im Norden geschneit – doch im Laufe der Woche wird es auch in anderen Landesteilen weiß

08. Februar 2021, 19:58 Uhr

Flensburg/Kiel/Lübeck | Das eisige Ostseewasser schwappt über die Uferkanten, Teiche und Seen frieren langsam zu und Teile Schleswig-Holsteins bekommen ordentlich Schnee. Besonders in Ostholstein soll es in den nächsten Tagen zu anhaltenden Schneefällen und Schneeverwehungen kommen. Hintergrund ist vor allem der sogenannte Lake-Effekt, wie Meteorologe Frank Böttcher gestern erläuterte.

Dabei erwärmt sich eisige Luft über der zwei bis drei Grad kalten Ostsee und nimmt Feuchtigkeit auf. Beim Weg an Land steigt die Luft auf, kühlt wieder ab und es schneit. Auf diese Weise könnten den Angaben zufolge in einzelnen Teilen Schleswig-Holsteins heute große Schneemengen zusammenkommen, während in anderen Teilen des Landes dagegen nichts passiert. Bereits an den vergangenen Tagen hatte der Winter das Land zweigeteilt.

Gestern sorgten Schneeverwehungen im Norden von Schleswig-Holstein für Probleme auf den Straßen. Räumdienste waren den ganzen Tag im Einsatz. In Großsolt, Tarp und Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) blieben Auto- und selbst Lastwagenfahrer stecken. Nach Stürzen auf vereisten Gehwegen wurden zahlreiche Personen mit Knochenbrüchen in Krankenhäuser eingeliefert. Allein in der Rendsburger Imland-Klinik mussten über 20 Prozent mehr solcher Fälle als in der Vorwoche aufgenommen werden.

Der Süden des Landes blieb dagegen von Eis und Sturm verschont. Die Bahn stoppte jedoch den Fernverkehr zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Westerland sowie zwischen Hamburg und Lübeck.

Bis Donnerstag ist der Vorhersage zufolge mit weiteren Schneeschauern zu rechnen, die Temperaturen sinken weiter. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist für die gesamte Lübecker und die Kieler Bucht auch in der Nacht zum Dienstag noch mit Wasserständen von 80 Zentimetern bis 1,10 Metern über dem mittleren Wasserstand zu rechnen.

Nach Worten des Meteorologen Frank Böttcher bleibt die stabile Wetterlage mit hohem Luftdruck und dem Zufluss kalter Luft noch mindestens eine Woche erhalten. Er warnte davor, zu früh die zufrierenden Teiche und Seen zu betreten. Das Eis sei noch brüchig.