Der unvermeidliche Rücktritt

Der designierte Schauspieldirektor des Landestheaters, Rolf Petersen, bittet um Auflösung seines Vertrages

Rendsburg | Das Gespräch fand am Donnerstag statt. Danach war klar, dass die Zeit des Schauspieldirektors Rolf Petersen am Landestheater endet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die designierte Intendantin Ute Lemm akzeptierte den Wunsch Petersens nach Vertragsauflösung. „Ich habe noch versucht, ihn zu überzeugen, weil ich viel von ihm halte. Aber am Ende habe ich schweren Herzens zugestimmt“, sagte Lemm unserer Zeitung.

Gestern folgte ein intensives Gespräch mit dem Rendsburger Schauspiel-Ensemble, in dem sie dieses auch vom Rücktritt Petersens unterrichtete. „Das war ein sehr kraftvolles und konstruktives Gespräch, und ich bin froh, dass wir endlich von Angesicht zu Angesicht diskutiert haben“, sagte Lemm, die in den Tagen zuvor mehrfach kritisiert hatte, dass das Schauspiel den Weg der öffentlichen Kritik in Richtung Petersen gewählt hatte. „Das habe ich auch noch einmal in unserem Gespräch in Rendsburg deutlich gemacht.“ Diese Unterredung gestern dauerte eine gute Stunde und fand nach Angaben anderer Teilnehmer in einer angespannten, aber auch konstruktiven Atmosphäre statt. Das Ensemble sprach anschließend in einer Pressemitteilung zum Rücktritt Petersens von einer Entscheidung, „die wir zutiefst respektieren und für richtig halten“. Zudem habe das Gespräch mit der neuen Intendantin die Voraussetzungen für den Aufbau wechselseitigen Vertrauens geschaffen. Das sah auch Ute Lemm so: „Wir haben jetzt die Aufgabe, dieses Vertrauen wieder aufzubauen.“ Darüber hinaus sei sie dabei, eine Alternative für den Posten des Schauspieldirektors zu suchen. Lemm sprach gestern zudem von einem „sehr herausfordernden Start. Ich habe das Gefühl, ich bin schon mittendrin in meiner neuen Tätigkeit“.

Und welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Konflikt der vergangenen Woche, Frau Lemm? „Es hat sich bestätigt, dass gute Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit ist. Es braucht doch immer noch drei Sätze der Erklärung mehr, als man selber vielleicht annimmt.“ Sie habe jedenfalls nach dem Gespräch besser verstanden, warum die Fragen des Ensembles so drängend waren.

Erleichtert äußerte sich gestern auch der Aufsichtsratsvorsitzende des Landestheaters, Pierre Gilgenast. „Ich bin sehr froh, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Situation endlich in einem persönlichen Gespräch geklärt werden konnten.“