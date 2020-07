„Der Typ, der nur eine Hand hat“

Vehbi Can Yesil aus Kiel wird mit einer Fehlbildung geboren – seine Karriere als Tänzer und Schauspieler stoppt das nicht

von Julia Voigt

26. Juli 2020, 17:17 Uhr

Kiel | Den Moonwalk von Michael Jackson hat er perfekt drauf. Er hat ihn so lange einstudiert, bis die Füße wund und der Teppich in seinem Kinderzimmer hinüber war. Da ist Vehbi Can Yesil neun Jahre alt. Mit elf nimmt ihn sein älterer Bruder mit zur Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Düsseldorf – und bevor er überhaupt versteht, was gerade passiert, findet Vehbi Can sich auf der Bühne wieder.

30 Sekunden hat der jüngste Teilnehmer Zeit zu zeigen, was er kann. 30 Sekunden, die der Junge aus Kiel improvisiert und seine Performance quasi aus der Hüfte schießt. „Ich bin ins kalte Wasser geworfen worden, und es war sehr kalt“, erzählt der mittlerweile 25-Jährige. Er landet auf Platz 24, bei 800 Mitbewerbern. „Spätestens ab dann ist Tanzen mein Leben geworden“, erzählt der sympathische Mann mit den großen braunen Augen und dunklen Locken.

Doch so einfach ist Vehbi Cans Leben nicht immer gewesen. Im Februar 1995 kommt der Sohn eines türkischen Ehepaars mit nur einer Hand auf die Welt. Die Nabelschnur hatte sich während der Schwangerschaft um den Arm des Kindes gewickelt und das Wachstum verhindert. Wo die linke Hand sein sollte, haben sich nur ein Armstumpf und Ansätze von Fingern gebildet. „Für meine Eltern war das natürlich am Anfang schwer“, sagt Vehbi Can. Im Kindergarten und in der Schule wird er oft gehänselt. „Man muss schon stabil im Kopf sein, um da gut durchzukommen.“

Mit vier Jahren wird ihm eine Prothese angepasst. „Ich bin weggelaufen, das war überhaupt nichts für mich“, erzählt er.

Der Kieler Jung legt sich bald ein gesundes Selbstbewusstsein zu. Sein Lebensmotto: Mach’ deine Schwäche zu deiner Stärke. Immer häufiger nimmt er erfolgreich an Hip-Hop-Wettbewerben teil und holt sich mit dem Nationalteam vier Mal den Weltmeistertitel. Dass gerade dieser Tanzstil von Bewegungen der Hände lebt, spielt Vehbi Can sogar in die Karten. „Ich kann Illusionen und Moves erschaffen, die andere nicht kopieren können“, erklärt er. In seiner Community ist er „der Typ, der nur eine Hand hat“.

Meist jedoch fällt die Behinderung niemanden auf. „Das ist ein Phänomen. Ich habe Freunde, die haben das erst nach Jahren bemerkt“, lacht der 25-Jährige. Dennoch sieht er auch heute noch bei Wettbewerben verstohlene Blicke aus dem Publikum, und Vebhi Can weiß, dass er sich meist mehr beweisen muss als andere.

Erst mit 16 Jahren ist er so weit und geht das erste Mal bei einem Wettbewerb in Holland mit einem kurzärmligen T-Shirt auf die Bühne. „Für ein paar Sekunden war die Jury geschockt, aber keiner hat etwas gesagt“, erinnert er sich.

Längst ist das Handicap zu seinem Markenzeichen geworden. „Es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst. Es kommt darauf an, wie du bist“, gibt der Kieler Menschen mit Behinderung immer wieder mit auf den Weg. Wenn seine Zeit es zulässt, dann unterrichtet er andere Tänzer. Für viele ist Vehbi Can ein Vorbild geworden, und immer mehr junge Menschen mit Handicaps trauen sich seither auf die Hip-Hop-Bühne – und die Akzeptanz wächst.

Dieses Jahr hat Vehbi Can Yesil sein Studium des internationalen Managements abgeschlossen. „Plan B“, sagt er, falls etwas schieflaufen sollte.

Jetzt geht es für Vehbi Can, der in Hamburg lebt, ans Schauspielern. Die Macher der Internet-Plattform Joyn.de haben den jungen Tänzer für sich entdeckt und ihn für eine neue Streaming-Serie engagiert. Wieder wird Vehbi Can ins kalte Wasser geworfen. Zwar war der Kieler bereits in einigen TV-Werbespots zu sehen, doch die Schauspielerei ist Neuland für ihn. Vehbi Can Yesil bekommt dennoch eine der Hauptrollen.

Drei Monate lang wurde täglich die erste Staffel des Jugenddramas „Crew & Gangs – Tanz um dein Leben“ in Berlin gedreht. „Ein sehr anstrengende und aufregende Zeit“, sagt der Nachwuchs-Schauspieler. Die deutsche Online-Premiere war ab dem 25. Juni auf Joyn plus zu sehen. Die Serie ist zudem für RTL2 angekündigt. Der genaue Sendetermin ist noch nicht bekannt.

„Crew & Gangs“ handelt von der Hip-Hop-Szene im Berliner Ghetto, von Loyalität, Freundschaft und Liebe. „Die Geschichte hat ganz viel mit mir selbst zu tun“, erzählt der Wahl-Hamburger.

Im Alltag vergisst er oft, dass ihm eine Hand fehlt. Auch für seine Freundin ist die Behinderung kein Thema „Eigentlich kann ich fast alles machen“, sagt er. Nur Reißverschlüsse kommen ihm in die Quere. Doch auch hier macht Vehbi Can aus der Schwäche eine Stärke. Ein Reißverschluss mit Magnet könnte die Lösung sein. Er schreibt seine Idee auf und mailt sie an einen der größten Reißverschluss-Hersteller der Welt und erhält unerwartet eine Antwort. Man will einen Prototyp herstellen, und wenn er in die Vermarktung gehen sollte, wird Vehbi Can das Gesicht der Werbekampagne.

Trotz seines Erfolges ist der Tänzer auf dem Boden geblieben. Er besucht regelmäßig seine Eltern in Kiel und kümmert sich um den Hip-Hop-Nachwuchs. „Meine Freunde sagen immer, wenn ich abheben sollte, holen sie mich wieder runter.“ Zur Zeit plant er seinen Umzug nach Berlin und hat sich viel vorgenommen: Schließlich bedeutet Vehbi so viel wie „die Gottesgabe“ und Can „das Leben“.