Der Tod – sein täglich Brot

Luis Fondebrinder ist weltweit agierender Forensiker / Nach 36 Jahren gibt er den Gefallenen des Falklandkrieges jetzt ihre Identität zurück

von Andrea Lange

03. April 2018, 14:37 Uhr

Luis Fondebrinder hat schon viel vom Tod gesehen. Zuletzt stand der Forensiker auf dem Darwin-Friedhof auf den Falklandinseln vor unzähligen weißen Kreuzen: 121 Gräber mit der Inschrift „Argentinischer Soldat, den nur Gott kennt“ wurden geöffnet, 90 namenlose Körper identifiziert.

Fondebrinder ist Leiter des international anerkannten forensischen Identifizierungsteams „Equipo Argentino de Antropología Forense“ (EAAF). Dieses gründete sich nach dem Ende der Militärdiktatur in Argentinien als Antwort auf den Hilfeschrei der Angehörigen der bis zu 30 000 Vermissten. Inzwischen sind die Forensik-Experten in 50 Ländern aktiv, um in Zeiten von Diktaturen, Anschlägen oder Krieg verschwundenen Personen ihre Identität zurückzugeben.

„Ich hätte nie erwartet, dass das Team international so viel Erfolg haben wird“, sagt Fondebrinder. Bei der jüngsten Mission fand sein Team ausschließlich Soldaten. Im Falklandkrieg starben 1000 Männer. Nach der Niederlage der Argentinier gegen die britischen Streitmächte bestattete der britische General Cardozo die gegnerischen Gefallenen auf der „Isla Soledad“ („Insel Einsamkeit“). Mehr als die Hälfte der Bestatteten blieb bis jetzt ohne Namen. Den Identifizierungsauftrag erhielt Fondebrinder von der britischen und argentinischen Regierung. Auch der Bruder der Argentinierin María Reyes Lobos liegt auf dem Friedhof. Jetzt steht auf dem Kreuz sein Name. 36 Jahre suchte seine Schwester vergeblich danach, 30 Jahre wusste sie nicht, wie er ums Leben kam. „Es wurde viel verschwiegen“, sagt sie.

„Seit Tausenden von Jahren ist der Tod Teil des Kreislaufs. Daher ist es wichtig für jeden, auch diesen Part vollenden zu können“, so Fondebrinder. Die Identifizierung dauere manchmal Jahre – je nach Beschaffenheit der Überreste und der Datenlage. „Identifizieren ist vergleichen“, so Fondebrinder. In Interviews mit Angehörigen, aus deren Blut- und Speichelproben oder medizinischen Dokumenten sammle man Daten „ante mortem“ („vor dem Tod“). Diese vergleiche man mit Daten „post mortem“ („nach dem Tod“) aus der Analyse der Überreste. Schmerz, Frieden und Gewissheit sei den Familien anzusehen, wenn ihre Lieben identifiziert sind, sagt er. „Die Wahrheit ans Licht zu bringen und Gerechtigkeit zu erlangen, sind die wichtigsten Ziele dieser Arbeit“, meint Fondebrinder.