Kiel oder Köln: Wer schnappt sich den letzten Erstliga-Startplatz?

von Holger Loose

28. Mai 2021, 10:54 Uhr

Der Tag der Entscheidung ist da. Heute Abend ist es soweit, es kommt zum Showdown zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln. Wer erhält das letzte Ticket für die 1. Klasse? Und für wen ist der Zug vorerst abgefahren? Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation liefert Antworten (18 Uhr/DAZN).

Bis zu 2334 Fans dürfen im Stadion sein (wir berichteten) und wollen miterleben, wie die „Störche“ ihre dritte Chance auf Historisches nutzen und als erste Mannschaft aus Schleswig-Holstein den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs schaffen. Denn was gegen Karlsruhe und Darmstadt noch misslang, soll nun im dritten Anlauf doch noch klappen. „Jeder weiß, dass das besondere Spiele sind. Jeder kann auch ganz gut einordnen, was wir dieses Jahr schon geleistet haben und dass die Saison so oder so schon eine historische für den Verein ist“, betonte Trainer Ole Werner gestern. Daher müsse er das innerhalb der Mannschaft auch nicht weiter thematisieren. Eine Last verspürt er bei sich und seinen Schützlingen nicht, vielmehr überwiege die Lust auf das Rückspiel. „Wir sind sehr konzentriert darauf, dass wir die Dinge, die auf dem Platz stattfinden, so gut machen können, dass wir erfolgreich sind.“ Eine klare Absage an die Ablenkung. Und was passiert, wenn Kiel heute Abend die Korken knallen lassen kann? „Das ist nicht mein Thema“, stellte Werner nüchtern fest: „Mein Thema ist nur der Sport – und zu allem anderen kann ich nichts sagen.“

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die „Störche“ sitzen nach dem 1:0-Auswärtssieg im Fahrersitz, in der Favoritenrolle sehen sie sich deswegen aber noch lange nicht. „Wir sind der klare Außenseiter. Wir werden über uns hinauswachsen müssen, wie wir es am Mittwoch getan haben“, sagte Werner. Für den Aufstieg müsse „sehr, sehr viel passen“, erklärte der 33-Jährige, betonte aber: „Wir trauen uns das trotzdem zu.“

Warum auch nicht? Zwar hatten die Kieler in der Domstadt defensiv durchaus zu kämpfen mit dem Erstligisten, stemmten sich letztlich aber erfolgreich gegen alle Kölner Angriffe und setzten durch den erst Sekunden zuvor eingewechselten Simon Lorenz in der 59. Minute einen wirkungsvollen Nadelstich ins Herz des „Effzeh“. Werner weiß aber, dass das zweite Stück Arbeit nicht weniger hart wird: „Wir haben in Köln sehr konzentriert gespielt und sehr leidenschaftlich verteidigt – das werden wir auch jetzt wieder bringen müssen. Allerdings wird es für uns auch darum gehen, Räume, die sich uns bieten, konsequent zu nutzen.“

Das 1:0 ist ein Polster, wenn auch nur ein dünnes. „Es ist nicht alles wie immer, weil es dir einen minimalen Vorteil gibt, dass dir eben auch ein Unentschieden reicht“, sagte Werner: „Aber das darf deine Herangehensweise an das Spiel nicht verändern.“ Eine klare Sache erwartet er ohnehin nicht. „Es wird darum gehen, dass du es über 70 Minuten schaffst, dir in diesem zweiten Spiel eine gute Ausgangsposition zu verschaffen – weil ich glaube, dass sich der Ausgang dieser Relegation erst in den letzten 20 Minuten entschieden wird.“Mühling und Meffert

kehren zurück Anders als in Köln kann Werner wieder auf seine Stamm-Schaltzentrale setzen, denn nach abgesessener Gelbsperre sind Alexander Mühling und Jonas Meffert wieder mit von der Partie. Fehlen wird nach seiner fünften Gelben Karte dagegen Linksverteidiger Johannes van den Bergh. Für den Routinier könnte Mikkel Kirkeskov in die Startelf rücken. Aufseiten der Kölner erwartet Werner „personell den einen oder anderen Wechsel“, aber: „In drei Tagen wird sich nichts Grundlegendes an der Spielweise einer der beiden Mannschaften ändern können. Dafür ist die Zeit zwischen den Spielen auch viel zu kurz.“

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Gelios – Neumann, Wahl, Lorenz, Kirkeskov – Meffert – Bartels, Mühling, Lee, Reese – Serra

1. FC Köln: T. Horn – Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs – Skhiri, Hector – Wolf, Duda, Kainz – Andersson