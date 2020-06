Autobahn-Polizist Yannick Porepp über die Gefahren von hohem Tempo, das Besondere an seinem Job und einen „tierischen“ Einsatz

Dieter Schulz

03. Juni 2020, 18:47 Uhr

Neumünster | Im Berufsalltag von Yannick Porepp dreht sich (fast) alles ums Tempo. Der 29-Jährige ist Polizeikommissar, sein Revier ist die A 7. „Unsere Arbeit als Autobahn-Polizist ist von hohen Geschwindigkeiten geprägt“, erklärt Porepp. Anders als in der Stadt gibt es auf der Autobahn kein Tempolimit. „Wenn der Porsche mit 200 Sachen ankommt, dann muss man im wahrsten Sinne des Wortes ständig auf dem Sprung sein“, sagt der Kommissar. Da die A 7 nicht mit einer elektrischen Verkehrsbeeinflussungs-Anlage ausgestattet ist, müssen die Beamten beim Wegräumen des berühmten „verlorenen Kantholzes“ oder des „auf der Fahrbahn liegenden Maurerkübels“ improvisieren. „Der Stau ist ein Freund“, ist Porepp überzeugt, denn eine geringere Geschwindigkeit der Fahrzeuge bedeutet etwas mehr Sicherheit für die Polizisten.

Rund 70 Beamte sind auf dem 146 Kilometer langen Abschnitt der A 7 in Schleswig-Holstein im Einsatz. Dazu kommt die gemeinsame „Fahndungsgruppe Autobahn“, ein Team von 15 Beamten von Landes- und Bundespolizei sowie vom Zoll. Rund 280 000 Kilometer legen die 15 Fahrzeuge der Autobahn-Polizei jedes Jahr zurück, über 2600 Schwerlast- und Güterfahrzeuge werden kontrolliert. 3600 Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten wurden allein 2019 auf der A 7 aufgenommen.

Eine Besonderheit hier ist die alljährlich in der ersten Jahreshälfte durchgeführte „Nord-Ostsee-Kontrolle“, bei der jeglicher Fahrzeugverkehr im Land unter Einbindung der A 7 von Husum bis Kappeln engmaschig stationär kontrolliert wird.

Die Corona-Krise hat auch die Arbeit der Autobahn-Polizisten verändert. „Der Pkw-Verkehr ist deutlich weniger geworden“, sagt Porepp, es habe weniger Soforteinsätze gegeben. Inzwischen ist die Verkehrslage fast wieder normal. Nicht normal läuft dagegen der Dienstbetrieb. Die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen haben das sonst so lebhafte Revier bei Neumünster eingebremst. Der Dienstbetrieb läuft auf Mindeststärke mit einem Wachhabenden und zwei Doppelstreifen, die einzelnen Schichten sollen auch bei der Übergabe möglichst wenig direkten Kontakt haben.

„Jeder Einsatz ist besonders“, sagt Yannick Porepp, aber es sind vor allem die schweren Verkehrsunfälle, die Spuren bei den Polizisten hinterlassen. So als eine junge Frau in ein Stauende auffuhr und unter einen Lkw geriet. „Die Fahrerin war tot und das Handy steckte noch im Airbag“, erinnert sich der Kommissar. „Da kann man sich ausmalen, warum der Unfall geschah. Das sind Bilder, die man nicht gesehen haben will.“ 1160 Verkehrsunfälle mussten Porepp und seine Kollegen im vergangenen Jahr aufnehmen – vom einfachen „Spiegelklatscher“ bis hin zum Unfall mit tödlichen Verletzungen.

Doch nicht immer sind es „Drängler und Raser“, die sich und andere gefährden. „Während einer nächtlichen Streifenfahrt kam uns auf einmal und ganz gemächlich ein Falschfahrer entgegen“, erinnert sich Porepp. Der junge Mann hatte sich von seinem Navigationsgerät auf die falsche Seite der Auffahrt leiten lassen. „Zum Glück konnten wir ihn abstoppen und dazu bringen, zu wenden“, so der Kommissar. Da der 20-Jährige noch in der Probezeit war, erhielt er nicht nur ein hohes Bußgeld, sondern auch noch ein Fahrverbot.

Für einen besonders „tierischen“ Einsatz sorgte 2018 ein Kormoran. Das Tier hatte sich regelrecht überfressen und konnte – einen riesigen Fisch aus dem Schlund hoch würgend – sich nicht mehr richtig in die Luft erheben und flatterte über die Autobahn, die Porepp mit seinem Kollegen komplett sperren musste. „Zuerst spuckte mir der Vogel den Fisch vor die Füße, dann versuchten wir ihn vor den Augen von 100 Schaulustigen, die dadurch im Stau standen, mit der Jacke einzufangen“, erinnert sich der 29-Jährige. Nach einer gefühlten Ewigkeit war der Kormoran in Gewahrsam und kam in den Wildpark Eekholt.



