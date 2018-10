Der Soldatenrat stürzt den Gouverneur

Serie Folge 3: Als die Matrosen Waffenkammern plündern, lenkt die Obrigkeit ein / Der aus Berlin nach Kiel entsandte Schlichter setzt sich an die Spitze der Bewegung

von Frank Jung

14. Oktober 2018, 19:15 Uhr

Vor 100 Jahren hat Schleswig-Holstein den Lauf der nationalen Geschichte bestimmt: Mit den ersten Arbeiter- und Soldatenräten Deutschlands brachten Aufständische von Kiel aus das Kaiserreich zu Fall. Sie ebneten den Weg zum Frieden nach dem Ersten Weltkrieg und bereiteten der Weimarer Republik den Boden. Eine zehnteilige Serie zeichnet Ereignisse und Folgen nach.

Die ersten drei Novembertage haben die Dinge ins Rollen gebracht, der vierte wird zum Wendepunkt: Er ist das Datum im revolutionären Kieler Herbst 1918, das die Entwicklung unumkehrbar macht.

Am Morgen hat die Seekriegsleitung ihr Heil noch in einem Hilferuf ans Heer gesucht: Vier Kompanien Infanteristen mit 600 Mitgliedern aus Neumünster, Schleswig, Rendsburg und Lübeck hat sie angefordert, 2000 weitere Infanterie-Soldaten werden aus Stettin und Hannover zugesagt. Sie sollen die Revolte der Matrosen in Kiel niederschlagen.

Der Autoritätsverfall von Admirälen und Offizieren in Kiel wird allgegenwärtig: 20 000 Matrosen bewaffnen sich am 4. November, indem sie die Arsenale der Kasernen ausrauben. Die Empörung über die Gewaltanwendung der Gegenseite am Vorabend treibt sie an: Da wurde eine Protestzug zusammengeschossen, der wegen Ungehorsams inhaftierte Matrosen aus der Arrestanstalt befreien wollte. Es gab sieben Tote und 29 Verletzte.

In der größten Truppenunterkunft in der Wik verweigern die Soldaten am 4. November den Mittagsappell. Stattdessen marschieren sie unter Leitung ihres Kameraden und USPD-Aktivisten Karl Artelt mit einem politischen Forderungskatalog zum Kasernen-Kommandanten. „Die Truppen sind nicht mehr in der Hand der Offiziere“, wird Kiels Gouverneur Wilhelm Souchon am frühen Nachmittag gemeldet. Es kursiert die Drohung, die Matrosen spielten sogar mit dem Gedanken, mit schweren Geschützen von den Schiffen aus das Offiziersviertel Düsternbrook unter Feuer zu nehmen. Und auf der Germaniawerft treten die Arbeiter in den Streik.

Um 14 Uhr lenkt Souchon ein. Der Gouverneur verbreitet per Funkspruch: „Um Blutvergießen zu vermeiden“, sei er „geneigt, den Wünschen der Truppen entgegenzukommen.“ Eine Stunde später empfängt er eine Matrosen-Delegation mit Artelt an der Spitze. Die Kontrahenten verständigen sich darauf, beidseitig auf Gewaltanwendung zu verzichten. Souchon sagt zu, einen Teil der seit Tagen inhaftierten meuternden Matrosen freizulassen. Im Übrigen wartet man, bis am Abend aus Berlin der Vermittler Gustav Noske eintrifft. Die Reichsregierung hat den Militärexperten der SPD-Reichstagsabgeordneten auf einen telegrafischen Hilferuf des Gouverneurs vom Vortag hin losgeschickt. Einen Sozialdemokraten möchte der Stadt-Chef an seiner Seite haben, weil er sich aus der Partei der kleinen Leute noch am Ehesten ein Einwirken auf die revoltierenden Matrosen und Werftarbeiter erhofft.



Verhandlungserfolg nach Mitternacht





Wie ein Volksheld wird Noske denn auch von mehreren 100 Aufständischen empfangen, als er um 19.30 Uhr am Hauptbahnhof eintrifft. Auf dem Wilhelmplatz hält er eine kurze erste Rede, ruft zur Besonnenheit auf und stellt in Aussicht, dass in wenigen Tagen ein Waffenstillstand mit den Kriegsgegnern wahrscheinlich sei. Bis nach Mitternacht sitzt der Emissär dann in der Marinestation der Ostsee mit Repräsentanten von Matrosen und Arbeitern, von Gewerkschaften und mit Souchons Führungsstab zusammen. Wichtigstes Ergebnis ist der Abzug der Heereseinheiten, die im Laufe des Nachmittags eingetroffen sind. Andere Parolen wie das Aus für die Krone und Deutschlands Umwandlung in eine Republik können Noske und der ihn begleitende Staatssekretär Conrad Hausmann nur nach Berlin weiterreichen.

Zeitgleich zu dem Gipfel in der Marinestation gründet sich im Gewerkschafthaus der erste deutsche Soldatenrat. In den Abend- und Nachtstunden reifen bei ihm die „14 Kieler Punkte“ heran, später kopiert von Räten deutschlandweit. Es ist ein Mischmasch aus mehr Rechten der Matrosen im Dienstalltag und politischen Anliegen wie volle Rede- und Pressefreiheit oder die Generalklausel: „Sämtliche in Zukunft zu treffenden Maßnahmen sind mit Zustimmung des Soldatenrats zu treffen“.

Am Morgen des 5. November wehen über allen Marineschiffen in Kiel rote Fahnen. Nur auf dem Linienschiff „König“ klappt das erst, nachdem zwei Offiziere erschossen worden sind, die sich dagegen geweigert hatten. Den Tag nicht überleben wird auch der Sicherheitschef von Gouverneur Souchon, Wilhelm Heine. Matrosen töten ihn aus Rache für die Erschießung von neun Demonstranten 3. November.

Ebenfalls am 5. November vormittags gründet sich als Pendant zum Soldatenrat für die zivilen Angelegenheiten ein Arbeiterrat. Er teilt Oberbürgermeister Paul Lindemann mit, dieser müsse ab sofort alle Entscheidungen vom Rat gegenzeichnen lassen.

In all der Unklarheit der ersten Novembertage wird dem von Berlin entsandten Profi-Politiker Gustav Noske zumindest eines klar: Es gibt in Kiel keine Figur, die organisatorisch alle Fäden in der Hand hielte. Auch Karl Artelt, der eine Schlüsselrolle beim Lostreten des Ungehorsams gespielt hat, wird offenbar nicht als unmissverständliche Führungsfigur wahrgenommen. Kurzerhand lässt sich Noske, obwohl selbst ja gar kein Aufständischer, zum Vorsitzenden des Soldatenrats machen. Dies geschieht am 5. November per Akklamation durch eine Volksmenge auf dem Wilhelmplatz.

Am 7. November vollendet der Zugereiste dann seine unbeschränkte Herrschaft über Kiel: Er erklärt Gouverneur Souchon für abgesetzt – und sich selbst zum Nachfolger. Das kaiserliche Regime in Kiel ist damit auch formell zusammengebrochen.

Nächste Folge am nächsten Montag: Der Matrosenaufstand führt zur Revolution in ganz Deutschland