Vor 100 Jahren : Der Skandal-Schnappschuss:

Ein Lehrstück zur politischen Wirkungsmacht von Bildern: Vor 100 Jahren diskreditiert ein Badefoto an der Lübecker Bucht Reichspräsident Friedrich Ebert.

von Frank Jung

16. August 2019, 11:36 Uhr

Ohne überzeugte Demokraten konnte es keine Demokratie geben: Das ist die Kurzform all der Analysen, warum die Weimarer Republik nur so kurz durchgehalten hat. Viel ist davon in den vergangenen Monaten die Rede gewesen anlässlich ihrer Gründung vor einem Jahrhundert.

Wenig bekannt indes: Um das brüchige Staatswesen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zu diskreditieren, bezogen die Republik-Feinde von rechts und links kräftig Nahrung aus Schleswig-Holstein. Ausgerechnet hier ist ein Foto entstanden, mit dem Interessierte das politische Klima nachhaltig vergiftet haben – und damit dem Nationalsozialismus den Boden bereitet haben. Ebenfalls vor 100 Jahren, am 21. August 1919, ist es als Titelbild der „Berliner Illustrirten Zeitung“ erschienen. Just an dem Tag, an dem Ebert auf die frisch verabschiedete Reichsverfassung vereidigt wurde. Ein Amtsstart im Zeichen der Lächerlichkeit.

Dabei hätte die Szenerie an sich kaum harmloser sein können: Das Motiv zeigt Ebert in Begleitung mehrerer Herren beim Baden in der Ostsee. Doch die Harmlosigkeit machten die Gegner der Republik gerade zum Problem: Ein Staatsoberhaupt in Badehose! Entblößt bis auf die Haut! Noch dazu von kümmerlicher körperlicher Konstitution. Dass jemand so in Erscheinung tritt, der eigentlich die neue Herrschergestalt Deutschlands sein sollte – das bot genug Stoff, um zum Skandal hochstilisiert zu werden.

Vom Kaiser-Pomp zu nackter Haut

Zumal die Leute an der Staatsspitze bis vor weniger als einem Jahr noch einen bildlich in Pomp und Pracht badenden Kaiser Wilhelm II. gewohnt waren. Bis gerade eben noch Inszenierung bis zum Gehtnichtmehr – und jetzt solche Schlichtheit. Ein derart harter Schnitt überforderte weite Teile des Publikums. Auch lange vor Fernsehen, Vierfarbdruck oder gar Social Media war das öffentliche Leben nicht unabhängig von Äußerlichkeiten. Nicht zuletzt hing die Schockwirkung damit zusammen, dass es noch Usus war, im Ganzkörperanzug in die Fluten zu steigen. Badehosen galten als revolutionär. Doch das Bürgertum, gesellschaftlich tonangebend, wollte mehrheitlich nach dem Ersten Weltkrieg ja gerade keine Revolution. Diese Kluft hatte mit der präsidialen Badehose ihr Bild.



Es gab kaum andere Präsidenten-Fotos





Das umso wirkmächtiger wurde, als viele Deutsche Ebert so zum ersten Mal sahen. Der Frontmann der SPD hatte bis dato außerhalb von Berlin und Weimar, Tagungsort der Nationalversammlung, fast keine öffentlichen Auftritte. Und andere, aktiv gestreute Fotos von ihm waren kaum in Umlauf. Für derartige PR hatte die durch den Zusammenbruch des Kaiserreichs unverhofft zur Macht gelangte SPD keinen Blick – und in all den Wirren des Umbruchs wohl auch schlicht keine Zeit.

Dass das Badehosenbild publik wurde, war auch alles andere als geplant. Ebert war am 16. Juli 1919 nach Haffkrug gekommen, um dort das Kinderferienheim der Hamburger „Konsumgenossenschaft Produktion“ zu besuchen. Aus der sozialistischen Bewegung hervorgegangen, sollte sie die Versorgung einfacher Leute mit Nahrungsmitteln verbessern. Ebert wollte den in Haffkrug urlaubenden Geschäftsführer der Konsumgenossenschaft, Henry Everling, zum Eintritt in die Reichsregierung bewegen. Als Verstärkung hatte Ebert seinen Parteifreund, Wehrminister Gustav Noske, mitgebracht. Bei der Novemberrevolution in Kiel Ende 1918 hatte er eine deutsche Räterepublik ausgebremst und in den Monaten darauf mehrere Putschversuche von Rechts und Links niederschlagen lassen. Vom Besuch der beiden Promis in dem Ferienheim machte der Haffkruger Fotograf Wilhelm Steffen Bilder. Ganz langweilige, in voller Montur.



Verhängnisvolles Schaufenster





Später traf Steffen am Strand angeblich zufällig Ebert, Noske, Everling und ein paar Begleiter wieder. Die Gruppe hatte sich an dem Sommertag für etwas Abkühlung ins Wasser begeben. Eine private Runde. Doch als Steffen fragte, ob er nochmal auf den Auslöser drücken dürfe, erhielt er aus der entspannten Runde ein Ja. Allerdings – so viel Gespür hatten die Plantschenden dann doch – mit der Auflage, das Motiv nicht zu veröffentlichen.

So ganz hielt sich der Fotograf jedoch nicht daran. Schon dass er das Badefoto in seinem Schaufenster ausstellte, war eine erste Form der Veröffentlichung. Dort entdeckte es ein namentlich nicht bekannter Tourist aus Berlin. Ob er das Foto Steffen persönlich abkaufte oder einem Angestellten, ohne Wissen des Fotografen, ist nicht überliefert. Jedenfalls landete das spektakuläre Motiv über einen Mittelsmann bei der Hauptstadtpresse. Für die „Berliner Illustrirte“ – ein publizistisches Schwergewicht, wie es später lange der „Stern“ wurde – eine Verlockung, um die Auflage zu stärken. Ihren üblichen Erscheinungstermin am Sonntag verlegte die Zeitschrift extra auf einen Donnerstag vor – damit das Heft exakt an dem Tag überall im Handel war, an dem Ebert auf die Verfassung vereidigt werden sollte.



Die Kraft des Bildschnitts





Das Cover ist ein Beispiel dafür, wie heute jede Fotoredaktion gern Bilder bearbeitet: Sie konzentriert ein Motiv durch Beschneiden auf seinen Kern. Das Beiwerk des Ursprungsfotos aus der Lübecker Bucht fehlt – ein Badekarren und mehrere Mitbadende aus Eberts Entourage. Nur die Hauptperson selbst und ihr prominenter Adlatus Noske sind noch übrig. Vor ihnen hält noch ein Unbekannter in Anspielung auf den Meeresgott Neptun einen Dreizack in die Linse – doch dieser Dritte geht als Beiwerk buchstäblich unter.

Das Cover stand vollkommen für sich – keinerlei Text zu Ebert im Heftinnern. Eigentlich galt das liberale Blatt als republikfreundlich. Es dürften rein wirtschaftliche Interessen gewesen sein, die die Redaktion zum Abdruck brachte. Chefredakteur Kurt Korff entschuldigte sich denn auch später beim Präsidenten. Korff war beim Erscheinen des Covers in Urlaub.



Wedelnde Badehosen begleiten viele Auftritte





So oder so – der Schnappschuss war in der Welt und ein gefundenes Fressen für die vielen, die der jungen Republik und ihrem obersten Repräsentanten Übles wollten. In welche Ecke des Reichs der Präsident auch reiste: Oft schwenkten ultrarechte Korps-Studenten bei öffentlichen Auftritten Badehosen über den Köpfen des Publikums.

Die rechtskonservative „Deutsche Tageszeitung“ etwa ätzte zum Abdruck des Fotos: „In Ausübung ihrer hohen Machtvollkommenheit dispensierten sie sich von der dort herrschenden Vorschrift, nur im Kostüm zu baden, stellten der Welt ihre ganze Mannesschönheit zur Schau und veranlassten in animierter Stimmung die Fixierung der Szene auf fotographischer Platte.“



Postkarte mit Schmäh-Kritik





Bereits im September brachte die „Deutsche Tageszeitung“ eine diffamierende Postkarte mit dem Badehosenbild heraus: Es wird oben und unten eingerahmt von zwei prächtig ausstaffierten Heldenfiguren des Establishments: Ex-Kaiser Wilhelm II. und Paul von Hindenburg, Chef der Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg. Dazu der Spruch: „Einst und Jetzt“. Unausgesprochene Botschaft: Einfach würdelos sei die Republik für das deutsche Volk, nichts mehr als ein schlechter Witz.

Andere Blätter sprangen auf den Zug auf, etwa das traditionsreiche Satiremagazin „Kladderadatsch“. In Anspielung auf die einstige Kaiser-Hymne „Heil Dir im Siegerkranz“ dichtete es: „Heil dir am Badestrand / Herrscher im Vaterland / Heil, Ebert, dir! / Du hast die Badebüx, / sonst hast du weiter nix / als deines Leibes Zier. / Heil, Ebert, dir!“ Wieder ein anderes Blatt, „Satyr“, nahm das Foto aus der Lübecker Bucht zum Anlass für Wortspiele zwischen Eberts Bauch und einem Eber. Hiergegen wie auch gegen die Postkarte strengte Ebert die ersten von rund 200 Verleumdungsklagen an, mit denen er bis zu seinem Tod 1925 um seine Ehre kämpfte.

Denn der Spott über die Badehose war nur der Auftakt. Kübel voller Schmutz, in der öffentlichen Arena über ihm ausgekippt, blieben steter Begleiter des ersten Reichspräsidenten. Völlig verbittert starb der Mann, der der Demokratie in Deutschland den Weg bahnen wollte, im Alter von nur 54 Jahren. Und die erste Republik allzu bald danach im Alter von nur 14 Jahren.