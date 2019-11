Der siebte Versuch

Fußball-Oberliga: Husumer SV will am Sonnabend gegen den Vorletzten TSV Kropp endlich den ersten Heimsieg feiern

14. November 2019, 17:29 Uhr

Husum | Am Sonnabend kann Fußball-Oberligist Husumer SV im Friesenstadion gegen den TSV Kropp gleich zwei Negativserien beenden. Die Stormstädter warten nach sechs Spielen noch immer auf den ersten Heimsieg der Saison, zudem setzte es für Husum zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Husumer SV –

TSV Kropp (Sbd. 14 Uhr)

Die Lage: Ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, elf Punkte aus den letzten zehn Spielen – Husum hat den Anschluss an die einstelligen Tabellenplätze vorerst verloren. Zwar beträgt der Vorsprung auf die Regelabstiegsränge weiterhin fünf Punkte, jedoch ist Platz 13, der bei ungünstigem Verlauf auch zu einem Abstiegsplatz werden könnte, nur ein Pünktchen entfernt. Daher sollte der vorletzte Versuch des Jahres, den ersehnten ersten Heimsieg zu schaffen, gelingen.

Der Gegner: Nur zwei Punkte aus 14 Spielen, die schwächste Offensive, bereits 44 Gegentore – auch wenn den Kroppern vor der Saison bewusst war, dass es aufgrund der Abgänge von zahlreichen Leistungsträgern eine schwere Spielzeit werden würde, hätten die Verantwortlichen sicherlich nicht mit so einer schlechten Bilanz gerechnet. Der Gang in die Landesliga ist wohl kaum noch zu verhindern.

Bestimmt keine leichte Abschiedstournee für Trainer Dirk Asmussen, der am Saisonende nach zwölf Jahren das Zepter an seinen Co-Trainer Tore Wächter weiterreicht.

Das sagt der Trainer: „Für die Kropper ist es dringend an der Zeit, die Negativserie zu beenden. Daher werden wir sie nicht unterschätzen. Der TSV ist kampfstark, körperlich präsent und verteidigt als Mannschaft aus einer guten Grundordnung heraus“, gibt Husums Coach Torsten Böker nicht viel auf Statistik. Die Marschroute für Sonnabend ist klar: „Trotz der ausbleibenden Ergebnisse waren unsere Leistungen gut. Wir wollen unbedingt unseren ersten Heimsieg einfahren.“

Sorgen: Die Platz- und Trainingsbedingungen rund um das Friesenstadion bleiben schwierig, auch weil der Hauptplatz derzeit mangels Alternativen von sämtlichen Mannschaften genutzt wird. „Wir sind mit der Stadt im ständigen Austausch und hoffen auf vernünftige Bedingungen. Denn wir wollen Fußball spielen“, sagt Böker. Personell sieht es besser aus. Marco Nagel ist wieder im Mannschaftstraining und auch Sebastian Kiesbye konnte zuletzt mehr machen. Tarek Yassine ist nach abgelaufener Sperre dabei. Hinter dem Einsatz von Kapitän Henning Lorenzen steht hingegen ein Fragezeichen.

Besonderheit: Die Husumer haben in dieser Saison nur in einem von 22 Pflichtspielen zu Null gespielt – im Achtelfinale des Kreispokals gegen die SG Wiedingharde-Emmelsbüll aus der Kreisklasse A (15:0). In der vergangenen Saison stand alleine in der Landesliga 13 Mal die Null.