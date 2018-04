Der Plan für Montpellier steht

Bei der SG Flensburg-Handewitt herrscht Zuversicht vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League

von Michael Bock

28. April 2018, 16:53 Uhr

Mit großen Optimismus traten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gestern Nachmittag in München den Flug an die französische Mittelmeerküste an. „Wir wissen, dass wir vieles besser machen können als im Hinspiel“, meinte Holger Glandorf vor der zweiten Viertelfinalpartie in der Champions League bei Montpellier HB (Sonntag, 19 Uhr). Nach dem 28:28 in Flensburg muss die SG gewinnen oder ein Unentschieden mit mindestens 29 Toren erreichen, um zum zweiten Mal nach 2014 beim Final4 in Köln dabeizusein.

Gestern absolvierten die Flensburger einen Regenerationstag in einem Münchner Hotel nach dem souveränen 35:28-Erfolg am Donnerstag beim TVB Stuttgart. Maik Machulla hatte „keinen Leckerbissen“ gesehen und dies auch nicht erwartet. „Montpellier ist einfach im Hinterkopf. Es gab eine kleine Schwächephase, aber insgesamt sind wir geschlossen und konsequent aufgetreten. Ich hatte nie das Gefühl, dass etwas schiefgehen könnte“, sagte der SG-Trainer.

Alle Akteure kamen unbeschadet aus der Partie, so dass morgen wohl nur Anders Zachariassen fehlen wird. Der Kreisläufer wird voraussichtlich mit Geschäftsführer Dierk Schmäschke nachkommen, weil er bei der Mannschaft sein will. „Dass Anders uns auch im Spiel helfen kann, ist nach augenblicklichem Stand aber zu bezweifeln“, meinte Machulla.

Dabei wäre in der Abwehr jede Hand willkommen. Es gilt Ludovic Fabregas zu bearbeiten. Montpelliers Kreisläufer (sieben Tore im Hinspiel) und sein Zusammenwirken mit Spielmacher Diego Simonet stellte die SG vor Schwierigkeiten. „Fabregas darf nie mit jemanden alleine stehen. Das ist ein Riesenpaket, das da bewegt werden muss. Wir müssen erreichen, dass wir entscheiden, wo er steht und nicht er“, schilderte Machulla seine Maßgabe. Die Herausforderung für die Abwehr werde darin bestehen, eine gute Balance zwischen defensivem und offensivem Stellungsspiel zu finden. „Wenn wir uns nur auf Fabregas konzentrieren, bekommen wir aus dem Rückraum um die Ohren“, so der SG-Trainer, der auch wieder auf eine gute Torhüterleistung hofft, nachdem in Stuttgart weder Mattias Andersson noch Kevin Möller Optimalform erreicht hatten. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg in Frankreich wird die Effizienz im Angriff sein. Allzu oft stand der SG im Hinspiel Montpelliers Torhüter Vincent Gerard im Weg – das bekannte Problem in dieser Saison. „Wir haben viele gute Lösungen gefunden, aber wir müssen unsere Möglichkeiten besser nutzen“, fordert Machulla.