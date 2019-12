Der Pastor und die Theodizee

Wenn Gott einerseits gütig und andererseits allmächtig ist, wie kann er dann trotzdem so viel Leid zulassen?

von Stefan Beuke

15. Dezember 2019, 11:03 Uhr

Wanderup | Die Welt verändert sich, auf dramatische Weise. Klimawandel, Plastikmüll, globale Krisen. Es wird immer offensichtlicher, dass der Mensch über seine Verhältnisse lebt. Aber es gibt auch Hoffnung, denn immer mehr Menschen sind bereit, auch ihren persönlichen Lebensstil zu verändern. In einer Serie zeigen wir diese Veränderungen auf – aus unterschiedlichen Perspektiven.

Auch der Pastor ist nicht immer der perfekte Mensch. Das weiß Gunnar Engel. Er ist Pastor in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg), und er sagt: „Es gibt Tage, an denen Gott mich blöd findet.“ Und dann kommt der Zusatz: „Er mich aber trotzdem liebt.“ Das Gespräch war zuvor um die Frage gegangen, ob wir in einer guten Welt leben. Die Antwort des Pastors ist deutlich: „Nein, leben wir nicht. Weil unsere Welt theologisch gesprochen gefallen ist.“ Unsere Welt ist gefallen? Das verlangt nach Erklärung. „Wir leben in einer gut gedachten Welt“, sagt Pastor Engel. „Was ich feststelle“, erklärt der 32-Jährige, „ist, dass es eine Beziehungsstörung zwischen Gott und den Menschen gibt – auch mal bei mir.“ Gott habe sich auch Marionetten schaffen können, „dann wäre nichts schiefgegangen – aber es wäre ein schiefes Bild von Liebe. Die Welt ist aus den Fugen geraten, weil wir die Entscheidung haben. Das kann schwer sein.“

Seit dreieinhalb Jahren ist Gunnar Engel Pastor in Wanderup. Er ist anders als viele seiner Kollegen – und das weiß er. Er lebt den evangelisch-lutherischen Glauben und seine Rolle als Pastor sehr fortschrittlich. Einmal im Monat feiert er einen modernen Gottesdienst, mit Band, Beamer und Leinwand. Die Zahl der Kirchenmitglieder geht insgesamt zurück. In Wanderup ist die Kirche voll. Doch seine Gemeinde geht weit über den Ort bei Flensburg hinaus. Engel ist auch als der „Youtube-Pastor“ bekannt. Mehr als 6700 Follower hat er mittlerweile auf Youtube, mehr als 5000 auf Instagram. Wöchentlich kommen mehr dazu. Aus ganz Deutschland. Sein Format „Frag den Pastor“ wird häufig geklickt, er mit Fragen überhäuft. „Ich bin ein normaler Typ, der mit Gott unterwegs ist“, sagt er. In einem Video-Gespräch sagte er einmal zu seinen Gottesdiensten: „Es geht nicht um die Verpackung, es geht um den Inhalt.“

Man könnte meinen, der 32-Jährige spricht auch von sich selbst. Tattoos verzieren seinen linken Arm. Unter anderem ist dort ein Kreuz zu sehen, darunter die Jahreszahl 1517. Das Jahr, an dem Luther seine 95 Thesen in Wittenberg aufstellte und die Kirche revolutionierte. Aus Respekt trägt der Pastor allerdings meistens langärmlig. Zeitweise trug er einen Bart in Hipster-Länge. Vor zwei Monaten ist er Vater geworden, den ersten Monat nahm er Elternzeit. Engel ist ein moderner Pastor, der in seinen Ansprachen die Menschen in seinen Bann ziehen kann. Sein Auftreten wirkt frisch und neu, seine Botschaft ist eine altbekannte: „Für mich ist es das maßgebliche Ideal, wenn Jesus sagt: ,Liebe Gott mit ganzer Kraft. Und zweites: Liebe deine Nächsten wie dich selbst’.“

Wie erklärt ein solch moderner Pastor die alte theologische Frage der Theodizee, die kurz gefasst bedeutet: Wenn Gott einerseits gütig und andererseits allmächtig ist, wie kann er dann trotzdem so viel Leid zulassen? „Ich kann es als ein Riesen-Gedankenkonstrukt, als eine abstrakte Frage sehen, oft aber ist es etwas sehr Persönliches“, sagt der Geistliche. „Warum gerade mein Kind? Warum mein Partner? Wieso ich? Die Frage wird relevant, wenn ich mitten im Leid stecke. Brauche ich dann eine theoretische Antwort?“ Er persönlich spreche aus einer Position des Glaubens, von innen heraus. „Das ist etwas anderes – und ich komme an den Punkt, dass ich nicht alles an Gott verstehe.“ Auch wenn das vielleicht eine unbefriedigende Antwort sei.

„Luther spricht von einem offenbarten und einem verborgenen Gott. Das finde ich sehr charmant“, sagt der Pastor. „Luther sagt auch, der Trick ist, das zu glauben, was man bei Gott sieht: Jesus Christus“, erklärt Engel und ergänzt: „Sonst wirst du auch verrückt.“ Mit unseren menschlichen Gedanken sehen „wir immer nur ein Teil des Bildes – auf den Rest sollten wir Gott vertrauen. So schwierig dies auch sein kann. Und ich glaube, dass Gott sehr genau weiß, was Leid ist. Das beste Beispiel ist das Kreuz. Leid bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Ich kann an ihm festhalten, weil er mich festhält – auch im Leid.“

Und wie machen wir die Welt nun ein kleines Stück besser? Wie verändern wir etwas? Pastor Engel kommt nochmal auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe zum Nächsten zu sprechen. Es sei wichtig, sich Freiräume – auch in Beziehungen – zu gönnen und die Liebe nicht aufzurechnen. Sie solle bedingungslos sein. „Es klingt banal, ist aber wichtig und auch schwer.“ Auf die Theodizee zugespitzt bedeute das, „bei den Menschen, die im Leid sind, zu sein“. Der Theologe wünscht sich, dass sich die Menschen mehr Zeit füreinander nehmen und sich besser zuhören. „Auch das klingt banal“, sagt er, aber wie schwierig es sein kann, weiß Gunnar Engel. Denn als „Youtube-Pastor“ kennt er die schnelllebigen Welt des Internets zu gut.



