„Der Panzer ist sein Lebenswerk“

„Panther" der Wehrmacht im Keller geparkt: Angeklagter schweigt im Prozess

28. Mai 2021, 19:08 Uhr

Die Bilder des Wehrmachtspanzers aus dem Keller einer Villa an der Kieler Förde gingen im Sommer 2015 um die Welt. Neun Stunden brauchten Bundessoldaten, um den 40 Tonnen schweren „Panther“ sicherzustellen. Fast sechs Jahre nach der spektakulären Aktion in Heikendorf hat vor dem Kieler Landgericht der Prozess gegen Besitzer Klaus-Dieter F. (84) begonnen. Der ehemalige Finanzmakler erschien im Jackett mit Goldknöpfen, blickte direkt in die zahlreichen Kameras – und wirkte wie jemand, der davon überzeugt ist, keine Schuld auf sich geladen zu haben.

Die Anklage lautet: Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Die zentrale Frage ist, ob der „Panther“ und das übrige Wehrmachtsgerät noch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Nach Ansicht von Staatsanwalt Thorsten Wolke gilt der Panzer weiter als Kriegswaffe. Dafür reiche allein die Gattung aus, sagte er. Weil der Angeklagte mit einer originalgetreuen Restaurierung beschäftigt war, habe zumindest der Versuch des Herstellens einer Kriegswaffe vorgelegen. Auch die Flugabwehrkanone und andere sichergestellte Geräte wertet die Staatsanwaltschaft als Kriegswaffen.

Bei einer Durchsuchung im Juli 2015 wurden in der Villa auch ein Torpedo, ein Mörser vom Kaliber 5 Zentimeter sowie eine Flugabwehrkanone vom Kaliber 8,8 Zentimeter sichergestellt. Zudem fanden Ermittler Maschinen- und Sturmgewehre, halb- und vollautomatische Pistolen sowie mehr als 1000 Schuss Munition.

Laut Verteidiger Gerald Goecke standen etliche dieser Waffen aber auf der Besitzkarte seines Mandanten. Der Panzer und die anderen früheren Kriegsgeräte sind nach Ansicht von Goecke nicht verwendbar. So gebe es im Falle einer Flak beispielsweise gar keine Munition mehr. Das Herstellen von fünf Schuss für Probezwecke würde laut Gutachten 216 000 Euro kosten.

Klaus-Dieter F. äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger erklärte, der Panzer sei „das Lebenswerk“ seines Mandanten. Der „Panther“ sei ein Museumsstück und deshalb habe der Mann ihn nur mit Originalteilen rekonstruieren lassen und nicht demilitarisiert.

F. hatte den Panzer auf einem Schrottplatz in Großbritannien entdeckt und 1977 gekauft. In Solingen fand er einen auf altes Wehrmaterial spezialisierten Mechaniker, in dessen Werkstatt im Lager einer ehemaligen Brauerei der Panzer dann fünf Jahre lang restauriert wurde. Später half ihm die Bundeswehr bei der Überholung des Motors und stellte dafür 28 317 Euro in Rechnung. „Die Ordnungsbehörden und alle Anwohner wussten seit Jahren von dem ,Panther‘ und anderen Museumsstücken historischer Militärtechnik in dem Keller meines Mandanten“, sagte der Verteidiger. Sein Mandant habe eine „untadelige Lebensführung“ und sei „in seinem langen Leben strafrechtlich in keiner Weise“ vorbelastet.

Anders als die Ankläger geht die 7. Große Strafkammer auf Basis mehrerer Gutachten davon aus, dass es sich nur bei der Flugabwehrkanone nach wie vor um eine Kriegswaffe handeln dürfte. „Das Rohr scheint in einem deutlich besseren Zustand zu sein“, sagte der Vorsitzende Richter Stephan Worpenberg. Der Panzer, der Torpedo und der Mörser seien hingegen nicht mehr als Kriegsgerät geeignet.

Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung kündigten an, Gespräche über eine Verständigung führen zu wollen, wobei Goecke betonte, seinem Mandanten laufe die Lebenszeit davon. Bereits ab 2018 hatte es solche Versuche gegeben. Im Gespräch war demnach zunächst ein Verkauf des Panzers an ein Museum in den USA und eine Bewährungsauflage in Höhe von einer Million Euro aus dem Erlös.

Den Prozess verfolgte auch ein Sachverständiger vom Verband für Waffentechnik und Geschichte aus Düsseldorf. Zur Frage, wieso der Norddeutsche die Waffen hortete, sagte Jürgen Mascow (80), „der hat Interesse an militärischem Gerät“. Nach seiner Kenntnis sei der „Panther“ das einzige Exemplar in Deutschland in Privatbesitz.

Der Prozess soll am 10. Juni fortgesetzt werden. Dann will die Kammer zwei Sachverständige hören.