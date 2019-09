Der Norden ohne Frauen

Kritik am Werbefilm für den Tag der Deutschen Einheit in Kiel / Video zeigt fast nur Männer

von Margret Kiosz

03. September 2019, 13:08 Uhr

Kiel | Der zweiminütige Werbefilm für den Tag der Deutschen Einheit in Kiel zeigt Schiffbauer, Fischer, Taucher, Wacken-Fans und Jogger. Aber keine Frauen. Das sorgt jetzt – ein halbes Jahr nach Präsentation des Clips durch die Staatskanzlei – für Proteste. „Es ist peinlich, wenn der echte Norden die echten Frauen zu den Einheitsfeierlichkeiten nahezu komplett ausblendet“, kritisiert Lisa Straka, zuständig für Gleichstellung beim DGB Nord. Das sei Frauen gegenüber grob unfair und entspreche nicht der Realität. „Über die Hälfte der Beschäftigten bei uns sind Frauen“, gibt Straka zu Bedenken. „Mit dem Video werden überholte Rollenbilder verbreitet. Hier ist dringend ein Remake erforderlich, das die Vielfalt der Bevölkerung des Landes dokumentiert.“

Mit ihrer Kritik steht Straka nicht allein. „Männer werden in fiktiven heldenhaften Posen gezeigt, Frauen sind nur schmückendes Beiwerk“, beklagt auch Iris Werner, Gleichstellungsbeauftragte der Kieler Uni. Dabei gebe es durchaus Frauen, die hervorragend surfen können und Großes in Kultur und Wissenschaft leisten. „Das ist bitter, was hier gezeigt wird.“ Zumal System dahinter stecke. Niemand habe die Bilder zufällig ausgesucht: „Es werden Behinderte gezeigt und Alte, aber keine Frauen“, so Werner. Das passe eigentlich nicht zur Landesregierung, die sonst auf Quoten achte.

Die so Gescholtene zeigt sich einsichtig und bedauert die Männerdominanz im nachhinein: „Ja , das mit den fehlenden Frauen , das ist leider so“, räumt Regierungssprecher Peter Höver ein und bittet um Nachsicht. Der Film sei nicht von einer teuren Werbeagentur , sondern von der Staatskanzlei mit Bordmitteln aus zehn Stunden Filmmaterial zusammengeschnitten worden, das 30 Vereine und Institutionen bereitgestellt hätten. Im Eifer des Gefechts habe man leider nicht ans „gendern“ gedacht. Selbst den drei Frauen in der sechsköpfigen Jury, die kürzlich den Clip zu einem von 49 Preisträgern beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation kürte, sei der Frauenmangel nicht aufgefallen.

Der Clip soll laut Staatskanzlei zeigen, was den „echten Norden“ ausmacht. Ziel sei es, Besucher aus ganz Deutschland für das Land zu begeistern und am 3. Oktober nach Kiel zu locken. Inhaltlich nimmt das Video Zuschauer mit auf eine Reise von der Nord- zur Ostsee und von der dänischen Grenze bis ins Lauenburgische. Ministerpräsident Daniel Günther hatte bei der Vorstellung im Februar allen Beteiligten für ihre tatkräftige Unterstützung gedankt : „Es ist beeindruckend zu sehen, was wir zusammen erreichen können. Sie alle tragen dazu bei, dass wir Schleswig-Holstein in seiner ganzen Vielfalt und besonderen Lebensfreude zeigen können.“ Natürlich ist laut Staatskanzlei auch die Tatkraft und Lebensfreude der Frauen damit gemeint .



Das Video auf der Internet-Seite des Landes: http://bit.ly/einheitsvideo