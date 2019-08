Der Norden bleibt auf Kurs

Anzahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein weiter rückläufig

von Margret Kiosz

29. August 2019, 13:21 Uhr

Kiel | Während sich der konjunkturelle Abschwung in den süddeutschen Bundesländern mit starkem Industriebesatz bereits in der Arbeitsmarktstatistik negativ bemerkbar macht, feiert der Norden weiterhin Positiv-Rekorde. Mit 79 300 Arbeitslosen ist die Zahl der Menschen ohne Job in Schleswig-Holstein so gering wie seit 27 Jahren nicht mehr. Die Quote liegt bei 5,0 Prozent. Im Vergleich zum August des Vorjahres ist das ein Rückgang um 5600 oder 6,6 Prozent. Gegen den Bundestrend sank die Zahl der Arbeitslosen auch im Vergleich zum Vormonat um 1100 oder 1,3 Prozent. „Das liegt an unserem Branchenmix“ , ist die Chefin der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, überzeugt. So arbeitet inzwischen jeder sechste sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im konjunkturunabhängigen Gesundheits- und Sozialwesen.

„Das Ende der Sommerferien und der Beginn des Ausbildungsjahres wirken sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus“, sagte Haupt-Koopmann. „Nicht nur die über die Ferien aufgeschobenen Personaleinstellungen werden nun umgesetzt, gleichzeitig haben viele Jugendliche im August ihre Ausbildung begonnen oder nach Ausbildungsende eine Anschlussbeschäftigung gefunden.

Zwar habe sich die Arbeitskräftenachfrage seit Jahresbeginn – im Vorjahresvergleich – verringert, sie bewegte sich aber immer noch auf hohem Niveau. „Speziell im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen, im Handel, der Gesundheitswirtschaft sowie im Bau- und Gastgewerbe werden Mitarbeiter gesucht.“

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen: um 15 500 oder 1,6 Prozent. Neben der Gesundheits- und Sozialbranche (+5500), gilt auch das verarbeitende Gewerbe (+2500), die Logistik (+2100) und der Handel als Wachstumsmotor auf dem Arbeitsmarkt. In der Arbeitnehmerüberlassung (-2700) und in der Finanz- und Versicherungswirtschaft (-100) wurde hingegen Personal abgebaut. Zwar gebe es derzeit geringfügig mehr Anzeigen für Kurzarbeit – zum Beispiel im Maschinenbau – „aber die liegen nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau“, so die BA-Chefin.

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt – 3800 Suchenden stehen 5100 unbesetzte Lehrstellen gegenüber – zeige nur eine Moment-Aufnahme. „Hier ist noch viel in Bewegung“, so Haupt-Koopmann. „Wir möchten gerade kleinere Betriebe motivieren, Jugendlichen mit ‚Ecken und Kanten‘ eine Chance zu geben“ .

Voran geht es – wenn auch langsam – mit den Flüchtlingen. Von Januar bis August nahmen 3360 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 2500.