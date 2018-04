Wie der künftige Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht seine grüne Basis begeistern will

von Kay Müller

21. April 2018, 14:45 Uhr

Was machen Menschen, die der Natur und der Umwelt verbunden sind, an dem bisher sonnigsten Freitagabend des Jahres? Sie treffen sich in Eckernförde an der Ostsee – allerdings nicht, um die frische Luft zu genießen, sondern, auf einem Landesparteitag über das Programm zur Kommunalwahl im Mai zu beraten. Und um den Neuen zu sehen. Der heißt Jan Philipp Albrecht und will für die Grünen die Nachfolge von Robert Habeck antreten, der Ende August sein Amt als Energiewendeminister aufgibt, um sich ganz auf seine Position als Parteivorsitzender im Bund zu konzentrieren.

Eine Vorstellungsrede wolle er nicht halten, sagt Albrecht im Vorweg, denn die meisten im Landesverband würden ihn ja schon kennen. Und doch schauen viele der über 100 Delegierten interessiert hin, als der 35-Jährige in seinem Ringelshirt die Bühne betritt. Mehr noch, sie stehen sogar auf bevor er überhaupt ein Wort gesagt hat – das ist selten auf Parteitagen.

JPA, wie ihn Grünen-Chef Steffen Regis nennt, steht nicht am Rednerpult, der Noch-EU-Parlamentarier redet weitgehend frei. „Ich will gern für Euch an entscheidender Stelle grün arbeiten“, ruft er. Albrecht redet zwar auch über sein Spezialgebiet, die Digitalisierung, aber erstmal darüber, dass Schleswig-Holstein mehr Flächen für Bienen braucht. Gekonnt schlägt er den Bogen zur Agrarpolitik der EU, fordert ein Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. „Große Ideen formulieren und die vor Ort umsetzen“, nennt Albrecht das. Der Sprung von Europa nach Schleswig-Holstein gelingt. Albrecht will eine moderne Agrarpolitik, er glaubt daran, dass die Abkehr von der extensiven Landwirtschaft die Zukunft gehört. Nur Bauern, die auch für Naturschutz eintreten, die weniger düngen, die nachhaltiger wirtschaften, könnten künftig noch auf ausreichende Subventionen aus Brüssel hoffen. „Ich glaube, dass viele Landwirte dabei auf uns setzen“, sagt Albrecht. Ob das wirklich so ist, das wird sich zeigen, wenn er ab Herbst mit Bauern auf den Äckern in Schleswig-Holstein über Gewässerschutz und Düngeverordnung diskutieren muss. Die Delegierten in Eckernförde spenden in der Hitze der Stadthalle aber warmen Applaus.

Albrecht hat nicht die rhetorische Durchschlagskraft eines Robert Habeck. Er formuliert weniger pointiert, doch seine Gesten werden sicherer – und er weiß was er sagt. Etwa wenn er über die EU spricht, wenn er skizziert, wie die Bürger sich gegen die Datensammelwut von Konzernen wie Facebook wehren können.

Habeck hätte das vielleicht kerniger formuliert, aber der 48-Jährige hat auch viel gelernt in seinem Amt. Albrecht hat in seiner politischen Laufbahn bislang viel seltener im Licht der Öffentlichkeit gestanden.

Am Ende bekommt er rhythmischen Applaus von den Delegierten, klar, aufgestanden sind sie ja schon am Anfang. Ein Delegierter murmelt: „Der König ist tot, es lebe der König.“ Kann sein. Aber ein wenig frischer Wind weht doch durch die geöffneten Türen der Stadthalle in Eckernförde.