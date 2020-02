Der lange Weg zum ersten Job

Wie ein Förderschüler aus Angeln mit viel Geduld und Energie den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft hat

von Kay Müller

17. Februar 2020, 11:21 Uhr

Eggebek/Flensburg | Das ist sein Platz. An einem Tisch in einem etwas rumpelig wirkenden Kleingebäude auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg), in dem es streng nach Tierfutter riecht, steht René Blaas und sagt: „Das ist ein super Arbeitsplatz hier.“ Das würde vermutlich nicht jeder sagen, wenn er auf die Würste aus Wildfleisch blickt, die der 29-Jährige in den Trocknungsofen schiebt, aber Blaas kann sich gerade nichts Besseres vorstellen. Denn für ihn ist dieser Job der erste voll bezahlte seines Lebens – und er ermöglicht ihm Eigenständigkeit. „Wenn mir das vor zehn oder 15 Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich ihm nicht geglaubt“, sagt der sympathische Mann in den Arbeitsklamotten und lächelt etwas verlegen.

Blaas hat einen langen Weg in den Arbeitsmarkt hinter sich. Ihm fällt es schwer zu lernen, für manche Dinge braucht er länger als andere Menschen – einen Förderschulabschluss schafft er trotzdem. Und er ergattert durch gute Kontakte sogar eine Lehrstelle im Kfz-Gewerbe. „Das war so ein Ein-Mann-Betrieb, der irgendwann insolvent ging“, erzählt Blaas, der danach vor dem Nichts steht. „Ich habe bestimmt 40 Bewerbungen für Lehrstellen geschrieben – alle Branchen quer durch die Bank. Bei der Hälfte habe ich Absagen bekommen, der Rest hat sich gar nicht gemeldet.“

Doch Blaas gibt nicht auf. „Ich kenne einige Leute, die sich eingerichtet haben mit Hartz IV, die wollen gar nicht arbeiten. Bei mir ist das anders.“ Das Jobcenter schickt ihn zum Jugendaufbauwerk (JAW) in Flensburg. „Das war für mich irgendwie die Rettung.“ Blaas macht seinen Hauptschulabschluss und wird in der Produktionsschule eingesetzt, in der junge Menschen „die einfachsten Dinge lernen“, wie JAW-Leiter Peter Glaser sagt. „Da geht es darum, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Und mal ein Produkt zu schaffen, um zu sehen, dass man etwas hinbekommt. Wir kümmern uns um die Schwächsten der Gesellschaft.“

Wie ein großer Teddybär ohne Selbstbewusstsein habe René Blaas dort an seinem ersten Tag gestanden, erinnert sich Werkstattleiter Hauke Theede. Doch das ändert sich schnell. Blaas fasst Vertrauen, er wird in der Küche eingesetzt – „und die hat er am Ende gerockt“, erzählt Theede. Blaas drückt es bescheidener aus: „Das war wirklich meins.“ Beim JAW kann er 2012 eine Lehre als Beikoch beginnen. „Das ist eine Sonderausbildung, die wir hier machen, damit wollen wir die Leute so fit machen, dass sie in einem Betrieb anfangen können“, sagt Theede. Blaas packt es, schafft nach drei Jahren den Abschluss. „Die haben sich da mehr Zeit genommen. Wenn ich Probleme in der Schule hatte, habe ich immer Hilfe bekommen.“

Und der junge Koch hat Erfolge: 2013 bereitete er mit seinem Team bei den Husumer Krabbentagen ein Drei-Gänge-Menü für sechs Personen zu und bekommt von einer Jury den Krabbenpokal verliehen. „Es hat mir Freude gemacht zu sehen, wie Menschen sich darüber freuen, was ich für sie mache“, sagt Blaas. Er fährt mit dem JAW zu einem Austausch nach Frankreich, lernt dort die französische Küche kennen. „Vor allem hat er erkannt, dass er etwas kann, sein Selbstbewusstsein ist richtig gestiegen“, erzählt Theede, der es gern gesehen hätte, wenn Blaas nach seiner Ausbildung in der Küche geblieben wäre. Doch dafür hätte er noch eine Ausbildung als Koch machen müssen, und seine Bewerbungen hatten keinen Erfolg. Nun kocht Blaas nur noch privat für seine Familie und Freunde. „Manchmal wünscht man sich, dass die Betriebe mehr auf den Menschen schauen und auf das, was er kann, statt auf die Herkunft und die Zeugnisse“, sagt JAW-Leiter Glaser.

Rund die Hälfte der jungen Leute verließen das JAW mit einer Perspektive, erklärt er. Es spare dem Staat Geld, wenn Menschen, denen einmal ein Leben in Abhängigkeit der Sozialkassen gedroht habe, aus diesem Kreislauf ausbrechen könnten. „Aber daran allein kann man den Erfolg nicht messen“, meint Glaser. „Es geht darum, den Jugendlichen eine Idee vom Leben zu geben.“

Die hat René Blaas. Er hat Kontakte zu einem Tierfutterhersteller, kann in der Produktion anfangen. Dort verdient er besser als in der Küche. „Und er macht das super hier“, sagt sein Produktionsleiter Thorsten Reimer. „Auch wenn er manchmal etwas länger braucht, um etwas zu verstehen: Er kann Leute anleiten, ist zuverlässig und genau. Besser geht es nicht.“

Seit fünf Jahren macht Blaas den Job jetzt schon, mittlerweile hat er geheiratet, seine kleine Tochter ist ein halbes Jahr alt. „Ich bin rundum zufrieden, hätte nie gedacht, dass das so kommt“, sagt der junge Mann und geht wieder an seine Arbeit in der Hundefutter-Produktion. Auch wenn sein Herz noch immer ein bisschen an der Küche hängt.