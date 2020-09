Der lange Schatten der „Fürstin der Finsternis“

Der AfD Schleswig-Holstein gelingt es nicht, sich von der Ex-Chefin Doris von Sayn-Wittgenstein zu lösen

von Dieter Schulz

26. September 2020, 10:34 Uhr

Kiel | Die AfD-Landtagsfraktion muss sich auflösen. Nachdem Frank Brodehl seinen Austritt aus Partei und Fraktion erklärt hatte, verliert die AfD im Landtag mit sofortiger Wirkung den Fraktionsstatus, für den vier Abgeordnete die Mindestzahl sind. Dies bedeutet, dass sämtliche finanziellen Zuwendungen an die Fraktion beziehungsweise daran anknüpfende Leistungen, wie zusätzliche Entschädigungen für den Fraktionsvorsitzenden oder den parlamentarischen Geschäftsführer, ersatzlos entfallen. Dazu zählt auch die Nutzung von Dienstwagen. Damit einher geht auch der Verlust des Sitzes im Ältestenrat des Parlaments. An Fraktionsmitteln für die AfD veranschlagte der Landtag in seinem Haushaltsplan für das Jahr 2020 rund 850.000 Euro. Die Gespräche über die Liquidation der Fraktion beginnen ab dem 1. Oktober.

Brodehls Austritt offenbart den tiefen Riss, der durch Partei und Fraktion geht und für den die ehemalige AfD-Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein steht. Die inzwischen aus Fraktion und Partei ausgeschlossene Landtagsabgeordnete war im Juni 2019 trotz des damals laufenden Parteiausschlussverfahrens erneut zur Landeschefin gewählt worden. Sie verlor das Amt mit dem Parteiausschluss zwei Monate später. Seitdem ist der Landesvorsitz vakant, ein Nachwahl-Parteitag wurde mehrfach verschoben. Der scheiterte nach Worten des amtierenden Vorstandes Joachim Schneider zuletzt auch an der Raumfrage, für die sich aber jetzt eine Lösung anbahne. Schneider kündigte an, dass der Wahlparteitag im vierten Quartal stattfinden werde und zwei Tage dauern soll. Zunächst werde die AfD einen neuen Landesvorsitzenden wählen, als Bewerber gelten der bisherige Chef der Landtagsfraktion, Jörg Nobis, und Gereon Bollmann, der Vorsitzende jenes Landesschiedsgerichtes, das von Sayn-Wittgenstein in erster Instanz freigesprochen hatte. Am zweiten Tag soll dann die Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Schneider räumte ein, dass der AfD-Landesverband im letzten Jahr geschrumpft sei – von über 1100 Mitgliedern auf nur noch knapp über 1000. Grund dafür seien aber nicht in erster Linie Parteiaustritte, sondern eine statistische Bereinigung. Bei dieser seien Mitglieder, die zum Teil über Jahre ihre Beiträge nicht gezahlt hätten gestrichen worden.

Für die anderen Parteien war der Tages des Parteiaustrittes von Brodehl „ein guter Tag“. CDU-Fraktionschef Tobis Koch erklärte: „Die AfD in Schleswig-Holstein versinkt damit zunehmend in der Bedeutungslosigkeit. Noch besser wäre es, wenn spätestens nach der nächsten Landtagswahl kein einziger AfD-Abgeordneter mehr dem Schleswig-Holsteinischen Landtag angehören würde.“ SPD-Fraktionschef Ralf Stegner betonte, es sei wohl nicht zufällig, dass die AfD-Fraktion an einem Tag wie diesem zerfalle. „Bei der Debatte zur Großen Anfrage zur Flüchtlingspolitik hat der Fraktionsvorsitzende Nobis eine echte Nazi-Rede gehalten, in der nur noch die Uniform und ein Hakenkreuz gefehlt haben. Das war offensichtlich selbst einem der eigenen Abgeordneten zu viel“, so Stegner.

Für die AfD-Abgeordneten kam die Ankündigung ihres Ex-Kollegen völlig überraschend. „Die Art und Weise, wie er dies gemacht hat, hat uns völlig überrascht und tief enttäuscht. Seine Entscheidung ist für die Fraktion ein schwerer Schlag, vor allem für unsere Mitarbeiter, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren“, erklärte Jörg Nobis nach einer Krisensitzung der Restfraktion. Ein Fortbestehen der Fraktion sei nur möglich, wenn Brodehl sein Mandat zurückgeben würde. Das hat dieser jedoch ausgeschlossen. Nobis räumte ein, dass es innerhalb der AfD Schleswig-Holstein Differenzen gäbe, die sich seit drei Jahren zusehends vertiefen. Er kündigte an, das er und seine beiden Kollegen auch ohne Fraktionsstatus „weiterhin den Wählerauftrag erfüllen und für unser Land und seine Bürger freiheitlich-konservative Politik machen“ werden.

Für den kommenden Dienstag hatte die AfD zu einer weiteren Veranstaltung ihrer Reihe „Fraktion im Dialog“ eingeladen. Da aber der Fraktionsstatus nun entfallen ist, ist eine Nutzung von Veranstaltungsräumen des Landeshauses und des Plenarsaals nicht mehr möglich. Das gilt bereits für diese Veranstaltung.