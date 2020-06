Der Künstler trägt schwarz

Avatar_shz von Maren Hedde

15. Juni 2020, 14:03 Uhr

Künstler Ottmar Hörl mag es einfarbig und kleidet sich selbst fast ausschließlich in schwarz. „Weil ich ein rationaler Mensch bin. Ich will morgens vorm Schrank nicht überlegen“, sagte er in einem Interview. „Der weiße Streifen in meinen Sneaker-Sohlen ist mir eigentlich schon zu viel“, sagte der 1950 im hessischen Nauheim geborene Künstler. „Je mehr sich die Menschen in der Kleidung mit den Farben zurücknehmen, umso mehr wirkt die Persönlichkeit, das Gesicht.“