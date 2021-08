Der Herr der Schals

Dennis Glowka ist glühender Holstein-Kiel-Fan und im Stadion ein echter Hingucker

Avatar_shz von

18. August 2021, 15:46 Uhr

Dennis Glowka fällt auf. Er ist der Mann mit den Schals. Auf der Gegengeraden. In Block J, der Nordtribüne des Stadions von Holstein Kiel. Glowka bekennt sich zu den Farben des Fußball-Zweitligisten. Insgesamt 59 Schals sind um Bauch, Handgelenke und Hals gebunden. Dazu trägt der gebürtige Kieler eine Art Anglerhut mit den Emblemen vieler Clubs.

„Es fing ganz harmlos an“, schmunzelt der 28-jährige Schal-Mann. Er sah ein Holstein-Spiel im Fernsehen. „Das war noch zu Regionalliga-Zeiten“, sagt Glowka. Beim ersten Stadionbesuch am Westring fing er an, zu sammeln. „Anfangs waren es nur Begegnungsschals“, erzählt der Holstein-Fan. Mit jedem neuen Schal hatte er etwas schwerer zu tragen. Glowka fertigte sich einen Ledergürtel an und befestigte nach und nach neue Exemplare.

Für die „Störche“ ging es ständig auf und ab. 2013 stieg Kiel in die 3. Liga auf. In der neuen Spielklasse drohte der Abstieg, die Rettung gelang am letzten Spieltag mit einem 3:1-Sieg in Darmstadt. Schließlich das Relegationsdrama von München. Kiel verlor 2015 in der Nachspielzeit bei 1860 mit 1:2 und verpasste den Aufstieg in Liga zwei. Den Schal von der Partie trägt Glowka trotzdem.

Mit Trainer Markus Anfang glückte 2017 die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Das befeuerte auch das Sammelfieber des 28-Jährigen. Doppelte Schals mussten fortan zu Hause bleiben. Knapp schrammte Kiel 2018 und 2021 am Aufstieg ins Oberhaus vorbei. Die Pokal-Sensation gegen Bayern München ist eine tolle Erinnerung. „Ich hoffe, dass wir eines Tages den DFB-Pokal holen“, schmunzelt Glowka. Bei den Heimspielen ist er inzwischen – wenn Corona es zulässt – dank der Dauerkarte immer dabei. „Auswärts versuche ich so oft wie möglich mitzufahren“, sagt er. Als Maurer kann er nicht immer pünktlich Feierabend machen. „Die Freitagsspiele sind schwierig.“

Glowka wünscht sich, dass sein Team am Freitag (18.30 Uhr, Sky) bei Fortuna Düsseldorf die ersten Saisontore schießt und etwas Zählbares mitbringt. „Aber wir müssen noch mindestens einen Spieler verpflichten“, meint der Fan – und hat genaue Vorstellungen: „Wir brauchen einen Sechser.“ An einen möglichen Abstieg mag er keinen Gedanken verschwenden. „Das Tabellenmittelfeld ist drin.“ Aber eines ist klar: Holstein-Fan ist Dennis Glowka in guten wie in schlechten Zeiten.