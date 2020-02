Der große Unterschied

Avatar_shz von shz.de

05. Februar 2020, 14:41 Uhr

Es gab Zeiten, da galt fast alles, was in Amerika geschätzt wurde, hierzulande als Vorbild: Kleidung, Autos, demokratisches Verhalten. Wer Amerika kritisierte, musste damit rechnen, in die Nähe von Staatsfeinden gerückt zu werden. Diese Einstellung hat sich rapide geändert. Es ist schon erstaunlich, wie der gegenwärtige – vielleicht gar auch künftige – Präsident das Bild eines ganzen Landes verändern kann. Und das Beunruhigende ist, dass nach jüngsten Umfragen fast die Hälfte der amerikanischen Wähler das Verhalten ihres Staatsoberhauptes positiv beurteilt. Man stelle sich vor, ein Auftritt wie ihn D. Trump gerade im Repräsentantenhaus wagte, würde im deutschen Bundestag stattfinden. Ein Aufschrei der Empörung wäre die Folge, der oder die Betreffende wären innerhalb von Stunden in der politischen Versenkung verschwunden. Was also haben die Deutschen, was Amerikaner nicht haben? Die Erfahrungen der Vergangenheit? Einen besseren Charakter? Ehe sich Hochmut ausbreitet, muss leider daran erinnert werden, dass in braunen Zeiten kritische Fragen auch an die Deutschen gestellt werden mussten.