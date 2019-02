Der Fußball verliert die Kinder

Nachwuchsproblem: Sinkende Mitgliederzahlen bei den Jüngsten versetzen Schleswig-Holsteins Vereine in Alarmstimmung

von Matthias Wohlrab

28. Februar 2019, 19:56 Uhr

Beim TuS Rotenhof ist die Fußballwelt noch in Ordnung. Mit insgesamt 17 Jugendmannschaften nimmt der Rendsburger Stadtteilclub in dieser Saison am Spielbetrieb teil, alle Altersklassen sind mit mindestens einem Team besetzt. Besonders üppig ist der Club bei den Fünf- bis Dreizehnjährigen ausgestattet: Von der G- bis zur D-Jugend stellt Rotenhof jeweils drei Mannschaften. „In der G-Jugend, bei den Allerjüngsten, haben wir sogar Wartelisten“, berichtet TuS-Fußballobmann Robert Ventzke.

Von Wartelisten und einem Aufnahmestopp ist die große Mehrheit der schleswig-holsteinischen Vereine derweil weit entfernt. Der TuS Rotenhof ist eine Ausnahme, nicht die Regel. Die offiziellen Zahlen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für die Spielzeiten 2017 und 2018 (siehe Infokasten) belegen: Entgegen der landläufigen Meinung boomt der Volkssport Nummer eins nicht, sondern er verliert aktive Mitglieder. Auch und gerade Kinder. 2017 waren 2569 Jugendteams beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) für den Spielbetrieb gemeldet, 2018 nur noch 2400. Ein Rückgang um 169 Mannschaften (6,5 Prozent). Im Jahr 2018 haben allein im nördlichsten Bundesland rund 1000 Kinder und Jugendliche dem Fußball den Rücken gekehrt.

Schleswig-Holstein liegt im bundesweiten Trend. Die Fußballbosse sind in Alarmstimmung, der Kampf um die Kinder ist in vollem Gange. „Der Mitgliederrückgang ist innerhalb des gesamten DFB ein Riesenthema“, bestätigt SHFV-Geschäftsführer Tim Cassel. „Es wird eine unserer Hauptaufgaben sein, diese Entwicklung zu stoppen.“

Wer nach der Ursache sucht, findet laut Cassel weit mehr als nur einen Erklärungsansatz. „Es ist ein Zusammenwirken von vielen Faktoren“, betont der SHFV-Geschäftsführer. Unter anderem spiele etwa die geografische Lage der Vereine eine Rolle: „In Ballungsgebieten wie Kiel ist es einfacher, die Mitgliederzahlen stabil zu halten oder zu erhöhen als in einem ländlichen Raum wie Dithmarschen oder Nordfriesland.“ Aus Studien wisse der SHFV darüber hinaus, dass „unattraktives und einfallsloses Training“ oftmals ein Grund für Vereinsaustritte sei.

Cassel verweist zudem auf die demografische Entwicklung („Die Gesellschaft wird älter“) und auf „das veränderte Freizeitverhalten“ bei Kindern und Jugendlichen: „Die Bereitschaft, zweimal pro Woche an einem festen Termin gemeinsam als Mannschaft zu trainieren, hat in dieser Generation abgenommen.“ Laut Cassel auch, weil es aus Sicht der Jugendlichen immer mehr attraktive Alternativangebote gibt. „E-Sport spielt eine große Rolle“, sagt der Funktionär, „aber mit Sicherheit verlieren wir auch einige Kinder und Jugendliche an den nicht organisierten Sport.“

Eine These, die Thomas Niggemann, Geschäftsführer Vereins-, Verbandsentwicklung und Breitensport des Landesportverbands (LSV), unterstreicht. „Unverbindlichkeit liegt bei der jungen Generation im Trend“, sagt Niggemann und verweist darauf, dass viele Jugendliche heutzutage lieber individuell und flexibel in einem Fitnessstudio trainieren würden, als sich dem starren Zeitplan einer Mannschaft unterzuordnen. „In dieser Hinsicht hat ganz klar ein Werte- und Interessenwandel stattgefunden.“ Was auch erklären würde, warum andere klassische Teamsportarten wie etwa Handball, Basketball oder Volleyball laut Niggemann nicht vom Mitgliederschwund im Fußball profitieren. Im Gegenteil, auch hier sind Rückgänge zu verzeichnen.

Den Kampf um die Kinder aufzugeben, kommt für Cassel dennoch nicht in Frage. „Wir müssen Angebote schaffen, die auf den Nachwuchs zugeschnitten sind“, fordert der SHFV-Geschäftsführer. „Futsal oder Beachsoccer spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Wir müssen versuchen, E-Sport in die Vereine zu bekommen. Möglicherweise müssen wir auch feste Mannschaftsstrukturen aufbrechen und verstärkt auf Freizeitligen setzen.“ Bei der Integration von Flüchtlingen gibt es laut Cassel „viele Fortschritte und positive Entwicklungen, aber auch Nachholbedarf im Frauen- und Mädchenbereich“.

Auch auf einem anderen Gebiet ist der SHFV bereits aktiv. Den Mangel an Übungsleitern bekämpft der Verband kreativ und unbürokratisch mit dem so genannten „Trainer light“-Programm. Inhalt: In einem Ein-Tages-Lehrgang bekommen Interessierte im Uwe Seeler Fußball Park in Malente in Kurzform das Wichtigste vermittelt, was im Umgang mit einer Jugendmannschaft zu beachten ist. „Eine super Idee, die toll angenommen wird“, schwärmt Cassel und ergänzt: „Ein hoher Prozentsatz der Teilnehmer entscheidet sich im Anschluss dafür, auch noch die klassische und deutlich zeitintensivere Trainerausbildung zu absolvieren.“

Qualifiziertes Personal ist offenbar auch beim TuS Rotenhof, dem Verein mit den 17 Jugendmannschaften, der recht simple Schlüssel zum Erfolg. „Wir haben gute Jugendtrainer und gute Jugendwarte, die die Kinder motivieren und fördern. Das hat sich in Rendsburg herumgesprochen“, sagt TuS-Fußballobmann Ventzke. Dass noch mehr Juniorenteams hinzukommen, ist dennoch unwahrscheinlich: Der Vorzeigeclub ist an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, die Trainingsplätze sind quasi rund um die Uhr belegt.