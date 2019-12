Dellings Arena : Der Fußball-Norden, ein trauriges "Fußballzonenrandgebiet"

Fußball-Fans nördlich von Wolfsburg sehnen sich nach Erfolg. Was sich jetzt ändern muss, beschreibt Gerhard Delling.

von Gerhard Delling

14. Dezember 2019, 12:30 Uhr

Wieder eine Woche mit vollem Programm der Bundesligavereine auf internationaler Bühne – da macht das Zuschauen doch (meistens) Spaß…wenn man nicht gerade aus dem hohen Norden kommt. Denn nördlich der Wolfsburger Stadtgrenze (wenigstens ist der VfL noch im Geschäft) befinden wir uns im „Fußballzonenrandgebiet“. Eine Art Diaspora der Erfolglosigkeit.

„Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an einer Sache, welche wir nicht kriegen!“ hat Wilhelm Busch einst festgestellt. Er kann dabei nicht an Fußball gedacht haben. Nicht nur, weil es damals Bundesliga, Europa- und Champions League noch gar nicht gab, sondern vor allem, weil die fußballerische Enthaltsamkeit hierzulande schwer aufs Gemüt drückt.

Besonders zu spüren bekam das diese Woche der Trainer des nördlichsten Bundesligaclubs Werder Bremen, der nach der Niederlage gegen Paderborn und nur einem Sieg aus den letzten zehn Spielen kein Vergnügen am Abstiegskampf finden kann: „Ich war heute in der Stadt und bin von mehreren älteren Menschen in den Arm genommen worden, weil ein Foto von mir in der Zeitung war, das sehr leidend aussah. Und eine ältere Dame sagte dabei zu mir: Das wird schon wieder, optimistisch bleiben“, berichtete Werder-Trainer Florian Kohfeldt einigermaßen gerührt.

Carmen Jaspersen

Zusammenrücken in schweren Zeiten ist sicher immer gut – aber führt das auch aus der Krise? Kohfeldt will einen anderen Weg beschreiten: „So vor zwei Stunden habe ich meine Contenance wiedergefunden. Und jetzt merke ich, wie es bei mir in Richtung Wut umschlägt. Auf uns und auf die Situation. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir müssen jetzt wütend sein und vollen Fokus auf die letzten drei Spiele legen“, forderte der 37-Jährige mit unübersehbarem Funkeln in den Augen.

Enthaltsamkeit ist eben kein Vergnügen: „Je mehr Enthaltsamkeit man übt, desto heftiger wird der Drang!“ hat der russische Schriftsteller Leo Tolstoi einst gesagt. Der Drang ist längst da – das Problem allerdings hat sich verschärft: je größer die Enthaltsamkeit, desto größer – die Enthaltsamkeit! So lautet das Fußballgesetz, das der Norden auf bittere Weise eingebläut bekommt. Seitdem es Werder Bremen nicht mehr an die internationalen „Fleischtöpfe“ schafft, ist auch in der Bundesliga eher Schmalhans Küchenmeister.

Noch schlimmer hat es den Hamburger SV getroffen

Einen schönen Gruß an all diejenigen, die immer wieder dreist behauptet haben, dass ein Abstieg die tolle Chance für einen Neuanfang sei. Er beinhaltet vor allen Dingen die große Gefahr, das man auf absehbare Zeit nicht wieder zurück kommt. Wo weiß man das besser als beim nördlichsten Proficlub Holstein Kiel, der 36 Jahre daran arbeiten musste, wieder Zweitligafelder beackern zu dürfen.

Anders als bei einer körperlichen Fastenkur führt Enthaltsamkeit im Fußballgeschäft nicht zur Gesundung, sondern macht krank und raubt das Selbstvertrauen. Das ist das größte Problem für Hamburg, Kiel, Hannover oder auch Lübeck und Braunschweig – und bleibt mancherorts psychologisch nicht auf den Fußball beschränkt.

Deshalb ist es so wichtig, dass der Norden eine Enthaltsamkeit sofort ablegt: die in seinen (fußballerischen) Ansprüchen. Die Sehnsucht, national und international „mitzuspielen“ muss mehr als die Wut hervorrufen, die Florian Kohfeldt beschrieben hat. Dazu gehören kluge Planung, Verantwortungsbewusstsein und Überzeugung – das nötige Geld gesellt sich dann automatisch dazu. Eine Wut, der diese Qualität fehlt, macht keinen Spaß – weder beim Zuschauen noch für Werders Mannschaft heute bei Bayern München….