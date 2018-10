Der Freistoß-Wahnsinn in der Kreisklasse

von Matthias Wohlrab

19. Oktober 2018, 10:24 Uhr

Sönke Sießenbüttel ist seit 1980 Fußballschiedsrichter, er hat hunderte Spiele geleitet, er hat viel gesehen auf den Sportplätzen im Land. Aber so etwas hat Sießenbüttel nach eigenem Bekunden „noch nie erlebt“. Und vermutlich auch niemand sonst: Der Referee war am vergangenen Wochenende bei der Partie der Kreisklasse C Südwest 2 zwischen dem SV Heiligenstedtenerkamp II und dem TSV Wewelsfleth II (3:1) im Einsatz – und sah den Freistoß-Wahnsinn von Steinburg somit mit eigenen Augen. Alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte Aaron-Lukas Brinkmann, alle drei Mal traf der 20-Jährige per Freistoß. Das Unglaubliche: Brinkmann ist der Torwart seiner Mannschaft.

Dass Torhüter im Fußball einen Treffer erzielen, ist selten, kommt aber vor. Ein Kopfball nach einem Eck- oder Freistoß kurz vor Schluss, den ein nach vorne geeilter Schlussmann verwandelt – alles schon gesehen. Spätestens seit den Zeiten von Ex-HSV-Torwart Hans-Jörg Butt gilt auch ein Keeper, der Elfmeter verwandelt, hierzulande nicht mehr als Sensation. Aber drei Freistoßtreffer in einem Spiel? Eine solche Leistung ist selbst vom einstigen brasilianischen Nationalkeeper Rogerio Ceni, der in seiner Karriere mehr als 100 Freistöße versenkte und als torgefährlichste Nummer eins der Fußballgeschichte gilt, nicht überliefert.

Brinkmann kommentiert seinen Galaauftritt für die Kreisklassen-Ewigkeit derweil nüchtern. „Das erste Tor war gar nicht gewollt, das war einfach nur ein weiter Schlag aus der eigenen Hälfte“, berichtet der Dreifach-Torschütze. Die Kugel senkte sich dann jedoch über den gegnerischen Keeper hinweg, als dieser beim Abwehrversuch umknickte (12.).

Von dem kuriosen Erfolgserlebnis beflügelt, versuchte Brinkmann in der zweiten Halbzeit erneut sein Glück: Wieder ein ruhender Ball, wieder eine große Distanz – wieder ein Tor (74.). Als seiner Mannschaft wenig später von Schiedsrichter Sießenbüttel ein weiterer Freistoß zugesprochen wurde, fragte längst keiner mehr, wer ihn ausführt. Klar, Brinkmann nahm Maß und bewies diesmal zudem Cleverness: „Der gegnerische Keeper hat noch die Mauer gestellt, der Schiri hatte den Ball aber schon freigegeben. Also habe ich geschossen.“ Und selbstverständlich getroffen (85.).

Brinkmanns Torjägerqualitäten kommen nicht von ungefähr. Eigentlich kickt der 20-Jährige nämlich in der ersten Mannschaft des SV Heiligenstedtenerkamp im Feld als Angreifer oder rechter Mittelfeldspieler. Im Reserveteam ersetzt er aktuell lediglich den verletzten Stammkeeper.

Ach ja, fast vergessen: Als U23-Akteur, so steht es in den Regularien des Amateurfußballs, durfte Brinkmann am vergangenen Wochenende auch noch in der ersten Mannschaft auflaufen, die in der selben Liga antritt. Der SV Heiligenstedtenerkamp I bezwang den TSV Kollmar mit 9:3, Brinkmann war als Feldspieler im Einsatz und erzielte – na klar, drei Tore.