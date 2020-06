Der Film zum Geburtstag

Es sollte ein schönes Fest werden, das Kanaljubiläum. Mit bunten Fahnen, einem Schiffskorso, Volksfesten und Dichterlesungen. Dann wurde alles um ein Jahr verschoben. Alles? Nicht ganz: Mit einem anrührenden Film würdigt das NDR-Fernsehen (heute, 11. Juni, um 20.15 Uhr) das „Blaue Band“, das sich durch Schleswig-Holstein schlängelt. „125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal – verbindet die Meere – teilt das Land“ heißt der 90-Minuten-Streifen.

10. Juni 2020, 21:14 Uhr

Rendsburg. | „Jeder kennt ihn, doch keiner weiß um seine spannende Geschichte. Warum wurde der Nord-Ostsee-Kanal überhaupt gebaut? Wie war das vor 125 Jahren möglich? Wer waren die Menschen, die dieses Meisterwerk vollbrachten? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die unbekannten Geschichten hinter der Geschichte Norddeutschlands zu erzählen. Dabei wollen wir unsere Historie nicht nur begreifbar, sondern vor allem auch erlebbar erzählen. Das Dokudrama ist dazu die ideale Darstellungsform“, erklärt Marc Brasse sein Projekt. Beim NDR-Fernsehen ist er für die Bereiche Dokumentation & Reportage, verantwortlich.

Der kreative Gestalter des Dokudramas ist Drehbuchautor Dietrich Duppel, der in Wien und Marburg Europäische Volkskunde, Politik und Literatur studiert und in München Journalismus gelernt hat. Der Dokumentarfilmer und Autor lebt in Hamburg, hat ein Segelboot in Eckernförde und kennt den Norden. Wie ist er zu diesem Thema gekommen?

„Vor zwei Jahren fuhr ich für ein anderes NDR-Filmprojekt mit Hubertus Meyer-Burckhardt durch den Nord-Ostsee-Kanal. Da war uns sofort klar: Über dieses großartige Bauwerk muss man einen Film machen. Und zum Jubiläum passte das natürlich bestens. Ich habe dann ab Sommer 2019 nahezu jeden Tag am Kanal und in den Foto-Archiven zugebracht“, erzählt Dietrich Duppel. Mit ihm und der Produzentin Anne Kötterheinrich sprach Stefan Lipsky.



Welche Fragen haben sich dabei für Sie gestellt?

Dietrich Duppel: „Ich wollte die Geschichte der Menschen erzählen. Der Kanal wurde ja nicht von Kaiser Wilhelm II. geschaufelt, sondern von Tausenden von Arbeitern. Wie organisierte man damals so eine Großbaustelle? Woher kamen die Arbeiter, wo wohnten sie, wie wurden sie verpflegt? Sie müssen sich vorstellen: Zeitweise waren 9000 Arbeiter aus aller Herren Länder am Kanal beschäftigt. Da ging es zu wie beim Turmbau zu Babel und Schwierigkeiten, Unfälle, Streitereien bis hin zum Totschlag blieben nicht aus.“



Was haben Sie über diese Arbeiter und ihre Familien herausgefunden?

Dietrich Duppel: „Im Grunde gab es drei Kategorien von Arbeitern und Fachkräften: Die einfachen Erdarbeiter mit der Schaufel in der Hand. Spezialisten wie Sprengmeister aus Italien, Taucher, Steinmetze, Wasserbaumeister, Metallarbeiter. Und die Bau-Ingenieure, Technischen Zeichner und Verwaltungsbeamten der Kanalbau-Kommission.“



Woher kamen die Kanalarbeiter?

Dietrich Duppel: „All diese Menschen mussten aus ganz Europa geholt werden. Die Spezialisten kamen meist nur für eine bestimmte Zeit und gingen dann wieder zurück in ihre Heimat. Die Mitarbeiter der Kanalbau-Kommission hatten es ganz gut, sie wohnten in den Häusern der Kommission und wurden später übernommen. Die Erdarbeiter wohnten in Baracken und waren von der örtlichen Bevölkerung oftmals gar nicht gern gesehen. Denn die jungen Männer hatten Heimweh und bekämpften das mit Alkohol. Es waren Saisonarbeiter, aber manche holten später ihre Familien an den Kanal blieben hier.“



Gibt es heute noch Nachfahren, die am Kanal leben?

Dietrich Duppel: „Entlang des Kanals gibt es einige Familien, deren Ur-Urgroßväter zum Kanalbau kamen und blieben. In unserem Film erzählen wir die Geschichten der Familien Kumbartzky aus Brunsbüttel und Jegliewski aus Landwehr. Auch die Kinder und Enkelkinder der Kanalarbeiter blieben dem Kanal treu und arbeiten bis heute dort, ob als Kanallotse, Steurer, Schlepperfahrer oder Schleusenmeister. Dieser Kanal hat Biographien, Familien und Generationen geprägt. Der Kanal ist Identität, Arbeitsplatz und Wirtschaftsfaktor. Im besten Sinne Heimat.“



Sie haben nicht nur einen Film gedreht, sondern auch ein Buch geschrieben – wie kam es dazu? Was ist der Schwerpunkt des Buchs?

Dietrich Duppel: „Unser historischer Fachberater, Prof. Martin Krieger von der Universität Kiel, hatte die Idee und hat gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam dieses Buch schreiben wolle. Ein Buch hat den Vorteil, dass man tiefer in die Materie einsteigen und mehr erzählen kann, als in einem Film. Es ist ein tolles historisches Lesebuch mit vielen neuen, überraschenden Geschichten und moderner Forschung. Eine schöne Ergänzung zum Film.“



Produzentin Anne Kötterheinrich erklärt: „Ein Dokudrama vereint zwei Inszenierungsarten: Das sind die reinen Dokumentation-Aufnahmen inklusive vieler Archiv-Aufnahmen und Interviews. Hier wird wirklich real gezeigt, wie es war oder ist.“



Aber viele Szenen aus der Kanalgeschichte werden von Schauspielern dargestellt…

Anne Kötterheinrich: „Im Spielbereich ist das ganz anders. Hier haben wir uns im Vorfeld genau überlegt, welche Rollen wir wie besetzten und vor allem, welche Rolle nehmen die Personen ein. Dabei entstand eine besondere Idee: Neben der Spielszenen und Dialogen haben alle Darsteller auch Parts, in denen sie sich vorstellen und in denen sie direkt in die Kamera schauen - wie die realen Protagonisten. Bei diesen Monologen erzählen sie über Hintergrundwissen, beschreiben ihre Gedanken und Einschätzungen.“



Welche Vorteile hat das?

Anne Kötterheinrich: „Das schafft - so glauben wir - eine besondere Nähe zum Zuschauer und eine dichte Atmosphäre. Zum Beispiel, wenn Bismarck uns etwas erzählt oder Emma sagt, es sei der glücklichste Moment in ihrem Leben. Beide Inszenierungs-Arten zu einer dramaturgisch und inhaltlichen Einheit zu verweben - das ist die große Aufgabe.“



Eine echte Besonderheit sind die Luftaufnahmen im Film…

Anne Kötterheinrich: „Diese sogenannten ‚beautyshots‘ rund um den Kanal sind in den Tagen um den 31. Oktober 2019 entstanden, in drei Tagen mit bestem Wetter. Der Film zeigt Sonnenauf- und untergänge, Nebelszenen – sowie viele weitere Drohnenbilder, die es in dieser Qualität vorher nicht gab. Das war im wahrsten Sinn des Wortes das Glück der Tüchtigen!“