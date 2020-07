Der etwas andere Festivalsommer

Wie die großen Kulturveranstalter aus den Corona-bedingten Einschränkungen das Beste machen

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2020, 19:03 Uhr

Kiel | Volle Konzertsäle und überfüllte Picknick-Wiesen vor Open-Air-Bühnen gibt es in diesem Jahr nicht. Für diesen Sommer sind in ganz Deutschland viele Festivals und Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt. Aber Klassik- und Musikfans kommen dennoch auf ihre Kosten, denn viele Veranstalter haben kurzfristig ein alternatives Programm auf die Beine stellen können – in Corona-Zeiten natürlich mit Abstandsgebot und vor kleinem Publikum – oder haben sich ganz ins Netz verlegt.

Kulturfestival Schleswig- Holstein: Mit einem breit angelegten „Kulturfestival Schleswig-Holstein “ will die Landesregierung Künstler und Veranstalter unterstützen und stellt dafür rund drei Millionen Euro bereit. Insgesamt sind bis Oktober etwa 90 Events in ganz Schleswig-Holstein geplant – in den größten Städten ebenso wie in zahlreichen kleineren Orten. Die Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei. Allerdings gelten aufgrund der Corona-Hygienevorschriften Beschränkungen. Gleichzeitig werden die Events in den Sozialen Medien gestreamt. Noch bis zu diesem Freitag rollt ein „Kultur-Truck“ durch das Land, der das Festival bekannt machen soll und Kultur live präsentiert.

Infos: www.kulturfestival.sh

Schleswig-Holstein Musik Festival Den Lkw zur Bühne macht auch das Schleswig-Holstein Musik Festival. Die „Musikfeste auf dem Lande“ kommen mit einem historischen Trecker zu ihrem Publikum. Verschiedene Künstler und Ensembles verwandeln den Anhänger mit ihren Instrumenten in ein mobiles Podium und fahren damit durch Gemeinden, Dörfer und Städte, um spontane Konzerte zu geben. Auf der Ladefläche von zwei Trucks lässt es der weltweit gefeierte Percussionist Martin Grubinger vom 8. bis 14. August bei seiner explosive Percussion-Show ordentlich krachen.

Und am kommenden Sonntag, 26. Juli, spielt das Festival Brass Orchester ab 17 Uhr ein Freiluftkonzert vor der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll. Karten werden nur im Doppelpack verkauft, so dass jeweils zwei Konzertbesucher, die zusammen erschienen sind, nebeneinander sitzen und den Mindestabstand zu den übrigen Besuchern einhalten.

www.shmf.de/sommer

Reeperbahn Festival: In einer Pandemie-gerechten Ausführung findet vom 16. bis 19. September das Hamburger Reeperbahn Festival statt. Konzerte sind an 30 Spielorten geplant, darunter in Clubs wie Knust, Docks, Nochtspeicher und Mojo Club sowie auf zusätzlichen Open-Air-Flächen. Insgesamt soll es rund 350 Konzerte und etwa 30 Veranstaltungen für Literatur, Kunst und Film geben. Bei dem viertägigen Festival sieht das Konzept maximal drei Konzerte pro Abend je Club vor. 90-minütige Umbaupausen, in denen die Besucher den Veranstaltungsraum verlassen müssen, seien auch dafür vorgesehen, Innenräume und Bühnen zu desinfizieren, so Festival-Veranstalter Alexander Schulz. Er rechne mit knapp einem Drittel der sonst üblichen Besucher.

www.reeperbahnfestival.com

Festspiele Mecklenburg- Vorpommern Zu ihrem 30-jährigen Bestehen im Jahr 2020 bringen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern trotz Corona-Beschränkungen Musik unter dem Titel „30 – mal anders“. Noch bis August sind Konzerte u. a. mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott und Annika Treutler am Klavier, mit Mitgliedern des Armida Quartetts, dem Bratscher Nils Mönkemeyer, dem Geiger Daniel Hope sowie der sizilianischen Sängerin Etta Scollo geplant. Bei allen Konzerten in geschlossenen Räumen wird es eine Publikumspräsenz von 100 Personen geben können. Bei Konzerten unter freiem Himmel ist eine Publikumspräsenz bis zu 300 Personen möglich.

www.festspiele-mv.de



„Aufm Platz“: In einer Zeit, in der das Kulturleben nach wie vor durch starke Einschränkungen geprägt ist, haben die Niedersächsischen Musiktage und das Literaturfest Niedersachsen ein neues Format aus der Taufe gehoben: Unter der Überschrift „Aufm Platz“ gehen die Festivals gemeinsam auf eine Tour durch Niedersachsen und bespielen an allen vier Wochenenden im September öffentliche Plätze im ganzen Land. 18 niedersächsische Orte stehen auf dem Tour-Plan. „Die diesjährige Festivalausgabe wird ganz anders, aber mit Sicherheit genauso hochkarätig und überraschend wie gewohnt. Ich freue mich sehr, dass es den Festival-Teams in kurzer Zeit gelungen ist, ein ebenso anspruchsvolles und zugleich lockeres Programm zu konzipieren, das zur Open-Air-Atmosphäre passt, “ so Musiktage-Intendant Anselm Cybinski. An jedem Wochenende ist die mobile Festival-Bühne in einer anderen Region unterwegs, jeweils mit unterschiedlichem Programm. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es ab Anfang August unter www.festivals-aufmplatz.de.