Der entscheidende Moment

Schleswig: Fotograf Lukas Schulze zeigt in der Nord-Ostsee Sparkasse intensive und künstlerische Aufnahmen aus der Welt des Sports

von Tina Ludwig

10. März 2020, 18:54 Uhr

Schleswig | Wenn Lukas Schulze zu Olympischen Spielen, Champions-League-Spielen oder Schwimm-Meisterschaften fährt, befindet er sich im Wettkampfmodus. Allerdings ist der 26-Jährige nicht auf Medaillen, Pokale oder Punkte aus – ihm geht es um das beste Foto. Dass er als Sportfotograf zu den Spitzenkönnern gehört, beweisen nicht nur die vielen Auszeichnungen, mit denen seine Arbeit gewürdigt wurden – ab sofort können sich Besucher in Schleswig auch selbst davon überzeugen. Ab sofort sind in der Regionaldirektion der Nord-Ostsee Sparkasse im Stadtweg 60 ausgewählte Fotografien von Lukas Schulze zu besichtigen.

Die Ausstellung widerlegt die oft geäußerte Annahme, bei Sportfotos handle es sich meist um Schnappschüsse. „Es gehören häufig stundenlange Vorbereitung dazu, eine genaue Kenntnis von den Abläufen der einzelnen Sportarten, eine Idee, die richtige Technik und auch ein wenig Glück.“

Ein Beispiel dafür sind die Fotos von der Weltmeisterschaft im Wasserspringen aus 23 Metern Höhe unter freiem Himmel in Budapest. Stundenland suchte Lukas Schulze den richtigen Standort, um die Springer vor einer Kirche richtig in Szene zu setzen. Herausgekommen sind künstlerisch-ästhetische Fotos, die zu den Lieblingsarbeiten des Fotografen gehören.

Lukas Schulze wurde 1993 in Magdeburg geboren. In seiner Jugend war er ein hoffnungsvoller Hürdenläufer, bis eine schwere Verletzung die Chance auf eine Sport-Karriere verhinderte und er sich der Fotografie widmete. Es folgte ein Studium des Bildjournalismus an der FH Magdeburg und ein Foto-Volontariat bei der Deutschen Presseagentur in Berlin und Hamburg, an dessen Ende Lukas Schulze 2016 für die Olympischen Spiele in Rio akkreditiert wurde. „Damit ging für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte er, „ob Sportler oder Fotograf – Olympia ist das Größte.“

Im Laufe des Jahres 2016 machte er sich selbstständig, und fotografiert seitdem Spiele der Fußball-Bundesliga für die Foto-Agentur Getty Images. Allerdings ist Lukas Schulze auch offiziell für die FIFA, die Uefa und die Deutsche Fußball-Liga im Einsatz – eine Tatsache, die ihm außergewöhnliche Freiheiten in den Stadien und nicht nur rund um das Spielfeld herum beschert. „Im Spielertunnel bei Borussia Dortmund beispielsweise bin ich der einzige zugelassene Fotograf“, sagt er. Das ermöglicht es ihm, besondere Fotos zu machen – wie die lockere Unterhaltung zwischen Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo und Dortmunds Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, die in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels auf dem Weg in ihre Kabinen waren.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehören Stars wie der Basketballer Dirk Nowitzki nach seinem letzten Länderspiel für die Deutsche Nationalmannschaft, der französische Jungstar Kylian Mbappé nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft – aber auch die vielen intensiven Fotos von Athleten im Augenblick höchster Anspannung oder grenzenloser Freude.

Kontakt zu den vielen Superstars hat der Fotograf nur über seine Kamera. „Alles andere wäre unprofessionell“, sagt er. Dennoch kommt er seinen Motiven durch seine Bilder teilweise sehr nahe – daran will er die Betrachter der Ausstellung zusammen mit der Nord-Ostsee Sparkasse teilhaben lassen.

Die Ausstellung in der Nord-Ostsee Sparkasse (Stadtweg 18 in Schleswig) ist noch bis zum 26. Juni zu sehen. Der Eintritt ist frei.